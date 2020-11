Un juzgado obliga a la Xunta a reabrir el aula de Primaria de la escuela rural de Verducido, cerrada en septiembre

0

13/11/2020 18:19 h

El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra obliga a la Consellería de Educación a reabrir la unidad de primaria que cerró este curso en la escuela unitaria de Verducido (Pontevedra) al no llegar al mínimo exigido de matrículas (solo hubo cuatro, siendo seis el mínimo para la consellería).

El tribunal ha estimado el recurso presentado por los padres de cuatro niñas que el pasado septiembre no fueron aceptadas en esta escuela porque, según Educación, esa unidad de enseñanza no estaba habilitada.

El magistrado obliga a la Xunta de Galicia a dotar al centro de los «medios necesarios», en un plazo máximo de diez días desde que la sentencia sea firme, para que las niñas puedan recibir durante este curso educación primaria en esta escuela rural. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días.

El pasado 10 de septiembre se denegó a las cuatro niñas el acceso al centro pese a estar matriculadas en él, alegando la consellería que la unidad de enseñanza que les correspondía no estaba habilitada. El juez entiende que la actuación de Educación es «incompatible con el derecho fundamental a la educación», al haber suprimido «de facto» la unidad de Educación Primaria después de que hubiese finalizado el plazo de matrícula y sin haber abierto un procedimiento administrativo que diese audiencia a los afectados, sin notificarles una resolución definitiva motivada y con pie de recursos, y sin concederles un plazo para elegir otro centro de primaria alternativo y matricularse en él.

El magistrado no niega a la Xunta su potestad para autoorganizarse y para deshabilitar unidades de primaria en núcleos rurales «si se manifiestan las condiciones para ello», pero advierte que ese tipo de decisiones requieren cumplir previamente unas «formalidades procedimentales mínimas» para no causar indefensión en los afectados por el cierre. Asimismo, indica que la sentencia no impide a la Administración autonómica tramitar en un futuro el expediente administrativo necesario para que en el centro de Verducido se deje de impartir Primaria.