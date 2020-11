La Xunta lanza la mayor oferta de empleo público en doce años: 7.380 plazas

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 12/11/2020 15:27 h

La Xunta lanza la mayor oferta de empleo público de los últimos doce años, con 7.380 plazas, la mayoría en el ámbito de la sanidad, la educación y la administración. Así lo anunció el presidente de la Xunta tras la celebración de la reunión del consello en el que se le dio el visto bueno a la convocatoria. Feijoo indicó también que los exámenes se harán a lo largo del próximo año, y que en algunas modalidades, se compatibilizarán con los que hubo que congelar por el covid. «Agardo que no 2021 se poidan facer todos, pero iremos avisando das covocatorias», dijo en una comparecencia de prensa en la que calificó esta oferta como «unha oportunidade histórica», porque «nunca houbo tantas prazas».

La oferta supera en un 43 % la del año pasado, y es el máximo que permite la ley; es decir, se cubren todas las plazas vacantes por jubilación, pero no más. Feijoo, en ese sentido, pidió al Gobierno que acabe con esas restricciones para poder elevar el número de trabajadores públicos, sobre todo, en los ámbitos más afectados por la pandemia.

Para la administración autonómica se reservan 2.741 plazas, de las que 1.215 serán para el Consorcio de Servizos Sociais. Para el Sergas serán 985, y 3.654 para educación. El presidente de la Xunta destacó las 652 que se reservan para facultativos, «a oferta máis grande para médicos en vinte anos», dijo. Y llamó la atención sobre el hecho de que, de no ser por la tasa de reposición, se podrían convocar hasta 3.500 plazas en el sector sanitario. «Pedimos, polo tanto, que se liberen, sobre todo para as comunidades autónomas que cumpren co déficit, porque semella que dá igual cumprir que non cumprir».

Medidas de apoyo a los autónomos

El Consello da Xunta aprobó también nuevas medidas de apoyo para los autónomos afectados por la crisis. En este caso, con diez millones de euros que se destinan a préstamos directos que pueden ir de los 3.000 a los 500.000 euros, a devolver en siete años, con tres de carencia y con intereses del 0,2 %, como mucho. El presidente de la Xunta pidió al Gobierno que estas medidas y otras directas destinadas a los hosteleros se complementen con bonos y ayudas estatales, con la prolongación de los ERTE hasta mayo del 2021 y con bonificaciones y aplazamientos de las cuotas de autónomos, IRPF y sociedades. Reiteró, además, que los concellos deberían rebajar también las tasas a los empresarios más afectados por la crisis, es decir, a la hostelería. Feijoo anunció también una línea de ayudas para las terrazas que se concretará en los últimos días porque, admitió, a causa del covid «viñeron para quedarse», y felicitó al Concello de A Coruña por su apoyo y facilidades al sector en la apertura y mantenimiento de estos espacios al aire libre.

Feijoo anunció también que la Xunta destinará 7,2 millones de euros a la enseñanza concertada en Galicia como ayuda para paliar los gastos extraordinarios del covid. Recordó que, en la comunidad, la educación concertada escolariza al 25 % de los alumnos.

La Xunta, además, sacará a licitación un nuevo contrato para la licitación de las telecomunicaciones en la administración pública, con la intención de adaptarla a las nuevas necesidades tanto en las oficinas de la Xunta como en el ámbito de la educación. Dotado el contrato de un importe por 42 millones y con una duración de tres años, destacan las ayudas destinadas a facilitar la conexión a Internet de las familias con menos recursos, para las que se ponen en disposición, además, entre 2.000 y 2.500 ordenadores. Para facilitar el teletrabajo en el sector público se destinan nueve millones de euros.

La Xunta también facilitará la contratación de 6.000 empleados en empresas gallegas mediante contratos bonificados que combinan la formación y el empleo, con especial atención a los implantados en el rural. A este programa se destinan diez millones de euros, y otros 29 millones, a la formación dual, disponible para 4.628 desempleados que podrán acceder a contratos de trabajo de nueve meses a través de 62 obradoiros de empleo.

Revisión del plan forestal

El Consello da Xunta también dio luz verde a una revisión del plan forestal que marcará las directrices en los próximos veinte años, con 4.900 millones de euros de inversión en los bosques gallegos. Se pretende fomentar la industria forestal, preservar las especies autóctonas, erradicar las invasoras y frenar la expansión del eucalipto, con un 5 % menos de plantaciones. «Vanse converter 20.000 hectáreas de eucalipto en montes doutras especies», dijo el presidente.

Despedida de Lucas Martinón

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, Núñez Feijoo agradeció a Lucas Martinón sus 16 años de servicio como director de Comunicación de la Xunta. Martinón, que como recordó Feijoo estuvo a su lado desde los tiempos de la transición de Fraga, deja la comunicación pública para emprender un proyecto personal.