La jueza mantendrá al menos veinte días el veto para que los Franco no saquen bienes de Meirás

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 12/11/2020 05:00 h

No hubo sorpresas. No había rastro de camiones de mudanza ni de furgonetas. Todo estaba aparentemente en su sitio. Allí estaban las estatuas del maestro Mateo que en su día adornaron el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago y que desde hace años se encuentran en poder de la familia Franco. Allí estaban los retablos (uno de ellos procedente del pazo de Santa María de Sada), los cuadros, la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. En una primera revisión, los técnicos de Patrimonio de la Consellería de Cultura no apreciaron ayer diferencias apreciables con lo que vieron en otras visitas al pazo, según fuentes especializadas. De todas formas, los expertos de la consellería grabaron en vídeo e hicieron fotografías de todos los bienes existentes en el interior de las torres de Meirás y en los inmensos jardines de la fortaleza.

El registro se hizo bajo la supervisión de la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que es quien dictó la sentencia que arrebata el pazo a los Franco y quien ordenó el registro judicial de ayer para elaborar el inventario. Estaban representadas todas las partes, es decir, el Estado, con los abogados Javier Suárez y Adela Álvarez; la familia Franco, con el letrado Antonio Evangelista; y los abogados de la Xunta, de la Diputación y de los Ayuntamientos de A Coruña y de Sada. La comisión judicial estuvo custodiada en todo momento por un importante dispositivo de la Guardia Civil.

Con todo el registro grabado en vídeo, no está previsto que los técnicos de Cultura tengan que regresar al pazo. La jueza les ha dado un plazo de veinte días naturales para que, con las imágenes, confeccionen un informe que abarque la totalidad de los bienes del pazo. Será un trabajo arduo debido a la gran cantidad de objetos que se guardan en el recinto de Meirás. Y mientras ese inventario no esté terminado, la magistrada mantendrá la medida cautelar que prohíbe a los Franco retirar ningún bien del recinto del pazo. Esa prohibición solo se levantará cuando la propia jueza lo autorice expresamente. Falta por concretar si la Guardia Civil tendrá que mantener un retén de vigilancia a las puertas del pazo hasta que esté realizado ese informe. En todo caso, en el auto en el que ordena el inventario, la jueza oficia al instituto armado «para que establezca un dispositivo de vigilancia en el pazo de Meirás, quedando prohibida la retirada de bienes del recinto».

Ayer era el día de san Martín, patrón de Meirás, como recordaba un cliente del bar Lilo, situado justo enfrente de la entrada al pazo. Y por veces, parecía un día de fiesta, pues la actividad en el entorno del edificio fue frenética en algunos momentos, en especial cuando entraba o salía algún coche de la comitiva judicial.

«A biblioteca debe quedar no pazo»

Por allí estuvo también el alcalde de Sada, Benito Portela, municipio en el que se encuentra el pazo, que fue residencia de verano del jefe del Estado durante los cuarenta años de dictadura. El alcalde reclamó que los bienes del pazo se incorporen de forma expresa al decreto de bien de interés cultural (BIC) del pazo. Portela sostiene que si los que no fueron incluidos en la demanda para recuperar el inmueble se incorporan al decreto BIC, entre los que citó la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, «terán que ser conservados dentro do sitio histórico Pazo de Meirás».

Petición urgente

La decisión de realizar un inventario se tomó de manera urgente, a petición de la Abogacía del Estado, que envió un escrito al juzgado en el que reclamaba ese registro y la prohibición de retirada de bienes ante el riesgo de que el pazo de Meirás fuese «vaciado sin ningún tipo de constancia de los bienes que se encuentran en su interior». Ese inventario fue aplaudido por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, quien dijo es «un triunfo para la democracia».