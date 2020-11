Román Rodríguez: «A enmenda de ERC sobre o castelán vai xerar un problema que non existía»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 10/11/2020 14:41 h

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cree que en Galicia no hay un problema de convivencia entre las dos lenguas oficiales y lamentó que Esquerra Republicana de Cataluña, al promover la eliminación del español como lengua vehicular en educación, haya generado «un problema que non existía». A su entender, no es bueno «xerar diferencias sociais» con la lengua, si bien matizó que ese problema en Galicia no lo había. «Somos a comunidade autónoma con máis amplo coñecemento das dúas linguas oficiais», dijo en referencia a los datos que refleja el informe Pisa conocido recientemente. «Equivocámonos se vamos a un modelo de prevalencia dunhas linguas sobre outras», aseguró tras abogar por promover «relacións de bilingüismo».

Guía sobre violencia de género

Román Rodríguez hizo referencia también al informe Pisa para recordar que, en ese estudio, Galicia no solo destacaba por la enseñanza de las matemáticas o de las ciencias, sino también por valores de igualdad y tolerancia. Lo recordó en la presentación de una guía de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo en la que también intervino la conselleira de Igualdade, María Jesús Lorenzana. Rodríguez recordó que no era la primera colaboración conjunta entre los dos departamentos y que ese trabajo previo era el que daba lugar a esas buenas calificaciones de la comunidad autónoma en valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad o la igualdad.

Lorenzana se mostró convencida de que las actuaciones que se están llevando para el fomento de la igualdad en los centros educativos son fundamentales porque «é na primeira etapa da educación cando se establecen as relacións de convivencia», y que era obligación de las autoridades «prever e sensibilizar», porque «a xuventude de hoxe é a sociedade de mañá».

La guía, que se pondrá de inmediato a disposición de los centros educativos gallegos, establece una serie de protocolos de actuación ante los posibles episodios de violencia de género en los centros. Entre otras cuestiones, identifica los posibles casos, facilita procedimientos y pautas de actuación y los deriva, en caso de ser necesario, a los departamentos de atención especializada, todo ello a partir de cuatro supuestos: la víctima de violencia de género en el centro de estudios, el agresor, la posible víctima de violencia en su ámbito familiar o la violencia de género que se ejerce sobre un trabajador del centro educativo.

Igualdade elaboró también unas unidades didácticas sobre feminismo dirigidas a los alumnos de bachillerato, publicadas por la editorial Galaxia y basadas en una obra de la escritora Ana Figueirido.