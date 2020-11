La oposición carga contra la Xunta por las «escasas» ayudas «que non chegan» al sector de la hostelería

que non chegan

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 09/11/2020 13:14 h

Ana Pontón sacó de calculadora y dijo que, si las ayudas de la Xunta para los hosteleros son de 12 millones y se van a beneficiar de ellas 12.000 establecimientos, corresponde a mil euros para cada uno «e non 7.000 como di Feijoo», al que la portavoz del BNG acusa de emplear «un ton propagandístico» para una verdadera “cerimonia de confusión».

La líder nacionalista cree que la situación en la que se encuentran los hosteleros gallegos, y los autónomos en general, necesita de ayudas inmediatas y no «improvisación e falta de anticipación». Ana Pontón lamenta que, dos días después del cierre de la hostelería, todavía el DOG no haya publicado las ayudas anunciadas, de ahí que reclame «menos anuncios propagandísticos e máis DOG».

También Gonzalo Caballero calificó como insuficiente la previsión de ayudas prevista para el sector. A su entender, «son recursos escasos e irrelevantes para a realidade de crise que vivimos», por lo que instó a Feijoo a «defender a saúde», pero también a «darlle aire á economía de Galicia» y no entretenerse con «polémicas estériles» en las que hace «seguidismo a Casado», en relación a la supresión del castellano como lengua vehicular en educación.

Caballero también cuestionó algunas contradicciones de las medidas acordadas. «Pódese ir de Madrid a Baiona e non de Baiona a Vigo», recordó. Sin embargo, no se mostró partidario del confinamiento total: «Hai que buscar medidas ponderadas», dijo. Aseguró que el PsdeG actuaría siempre con «corresponsabilidade» ante las decisiones tomadas por el gobierno autonómico, pero también con espíritu crítico ante unas medidas que son «moi contundentes» y que, a su entender, deben completarse con ayudas del mismo calado.

El portavoz popular en el Parlamento de Galicia no solo defendió el importe de las ayudas sino que negó que estuviesen llegando tarde. Pedro Puy recordó que «estase a falar agora co sector para chegar a algún tipo de acordo» sobre la distribución de esas subvenciones, y mostró su máxima «solidaridade» con el sector. Calificó las ayudas aprobadas por la Xunta, que van de los 2.700 a los 7.000 euros para cada hostelero afectado, como «significativas» y «complementarias as estatais», y echó de menos una mayor coordinación entre las administraciones para que se complementen, por parte del Estado, con una reducción del IVA , y por parte de los concellos, con la exención de tasas.