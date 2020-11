0

José (Carballo): Después de los malos resultados que cosechó en las últimas elecciones, ¿por qué no dimitió de su puesto en el partido?

Llevo tres años al frente del partido, hubo muchas elecciones en ese tiempo y uno tiene el sentimiento de haber trabajado a favor de los gallegos con dignidad y con unos resultados que están ahí, los mejores resultados en la historia del PSdeG en las generales. En las autonómicas subimos un 1,5 % pero no se cumplieron las aspiraciones. He recibido en mi vida muchos resultados adversos, pero hemos abierto una etapa en la que el partido se ha afianzado y en el que los gallegos pueden confiar. También de las derrotas se aprende para llegar a las victorias.

Piotr (Arteixo): ¿No tiene ninguna crítica a la política educativa del Gobierno, ni siquiera por la limitación del uso del castellano? ¿O a la gestión de la pandemia del gobierno central?

En España no se prohíbe la utilización de la lengua española a nadie. Estamos en una línea clara de fortalecer las lenguas oficiales. Yo sé lo que quiero para mi país, estamos en un momento de gran dificultad, con una crisis económica y sanitaria como no se recuerda y tenemos que estar a la altura. En mi país, que haya un gobierno progresista, es una garantía para defender a los ciudadanos, con medidas de calado. Estamos adoptando un paquete de protección de la ciudadanía para que nadie se quede atrás. Lo que necesita este país es mantener el timón de lo social.

Juan Martínez (Pontevedra): Tras la deriva del partido en los últimos años, ¿cuándo podremos tomar de nuevo en serio como opción al Partido Socialista?

La pregunta traslada una serie de prejuicios que no se corresponden con la realidad; hay una búsqueda de confrontación que no va a ninguna parte. El PSOE gobierna porque ganó las elecciones, y las volvería a ganar ahora. En España hay un gobierno que piensa en los ciudadanos y que trabaja para defender su salud, que ha tomado unas medidas sociales diferentes y que apuesta por unos presupuestos muy distintos a los que tenía el PP cuando gobernaba.

Julio (Ourense): ¿Qué piensa hacer el PSdeG ante la crisis municipal en Ourense?

En Ourense hay un problema grave, derivado de que el PP y Feijoo decidieron colocar al frente de la alcaldía a un candidato que fue la tercera fuerza política. Hace un año, los ourensanos votaron como primera fuerza al PSdeG, pero hubo un para mantener a Baltar en la Diputación y a cambio colocar a Jácome en la alcaldía. Un año después, el caos es mayúsculo. El PSdeG está en disposición de darle un gobierno a Ourense, pero algunos no se quieren hacer responsables de lo que hicieron y nosotros no tenemos mayoría absoluta. Ahora mismo, hay once concejales dispuestos a apoyar una moción de censura. Faltan el PP y Cs. Feijoo, mientras, echa balones fuera, pero si Jácome se mantiene otros tres años en la alcaldía, eso será responsabilidad de Feijoo. Pero están enredando la situación y Ourense se merece algo más que eso.

Manuel (desde alta mar): ¿Para cuándo los trabajadores del mar podremos votar en unas elecciones y no solo pagar impuestos como hasta ahora?

Esa es una cuestión importante y en la que hay que seguir trabajando, buscando un sistema para que los trabajadores del mar puedan votar, aunque son problemáticas que tienen sus complejidades.

Carmen (Cabana): Soy hostelera y ya sabe el momento que estamos pasando. ¿Le parece bien que la Xunta haya cerrado la hostelería?¿Lo habría hecho usted?

En su momento, Feijoo utilizó la primera ola de la pandemia para enfrentarse al Gobierno central. Yo, en cambio, le he tendido la mano. Claro que hay cosas que sé que no se hacen bien, como los rastreadores, como el giro de Feijoo en seis días, de oponerse al cierre a efectuarlo. O cuando manda cerrar la hostelería sin ningún plan de apoyo cuando la pandemia lleva ya ocho meses. Pero hay que ser responsable, las decisiones son contundentes y yo no aspiro a un confinamiento domiciliario. Lo pide el BNG pero esa no es nuestra posición. Tenemos que defender la salud pero tomar las medidas de forma ponderada para evitar un daño mayor a la economía. La decisión de cerrar la hostelería es muy dura, pero le corresponde al presidente de la Xunta tomar esas decisiones y yo voy a respaldar que tome las mejores. Lo que no es de recibo es que yo no haya recibido ni una sola línea directa de la Xunta.

Laura García (A Coruña): Díganos tres cosas que usted habría hecho de otro modo para controlar la pandemia.

Lo primero, fortalecer el sistema sanitario, que el PP ha convertido en una teleasistencia. También habría aumentado el número de rastreadores. Este periódico preguntaba al conselleiro de Sanidade por el número de rastreadores y él se negó a decirlo. Eso no es propio de un partido democrático. Hay informes que han dicho que Galicia tiene una posición debilitada en ese aspecto. También habría gestionado mejor la campaña de la gripe, para la que ya no hay existencias de vacunas y apostaría por realizar más PCR. En segundo lugar, pondría el foco en las residencias de mayores. Todavía hoy hay decenas de residencias de mayores con contagios masivos. Han fallado los protocolos, las acciones… lo dijo el Consello de Contas de forma muy clara. Hay que intervenir las residencias en las que hay indicios de contagios y sacar de las residencias a los mayores que están contagiados, y hay que aumentar el número de trabajadores en esos centros. Y, finalmente, habría diseñado un plan extraordinario de ayudas directas a los sectores más afectados.

María P (Abegondo): Oyéndole hablar sobre Pedro Sánchez, dudo que alguna vez haya cuestionado las decisiones que se toman en Madrid para defender Galicia.

Últimamente se ha venido construyendo un relato falaz, el relato de que “España nos roba”, en el que coinciden el PP y el BNG. Y es una gran mentira, no me gustaría que en Galicia se impusiera el "España nos roba". Lo podemos comprobar a través de los números. Hay 800.000 pensionistas que van a ver subir sus pensiones, y 150.000 empleados públicos. Un Gobierno que defiende a las personas es el Gobierno que más interesa a Galicia. Un Gobierno que se ha preocupado de defender a los trabajadores, a través de los ERTE. Y un gobierno que ahora trae una rebaja histórica de los precios de la AP-9. Yo mismo escribí y defendí parte del acuerdo entre el PSdeG y el BNG, algo que no hizo el PP. Lo que deberían hacer todas las fuerzas es respaldar unos presupuestos, que son buenos para Galicia. El BNG debería retirar esa enmienda a la totalidad.

Octavio Rodríguez (Vigo): ¿Considera que los responsables municipales de su partido en Vigo lo apoyaron en campaña?

El conjunto del partido ha trabajado mucho durante la última campaña. Todo el PSdeG, también los representes de Vigo, con el alcalde a la cabeza. Desgraciadamente, en las elecciones de julio solo el 58 % de los residentes en Galicia fueron a votar, 5 puntos menos que en las anteriores.Ya lo dije en campaña, con una participación del 70 %, el PSdeG ganaría, pero la pandemia condicionó el resultado y se desplomó esa participación.

Moncho (Oleiros): ¿Está usted de acuerdo con el trato a Galicia en los Presupuestos del Estado?

Sí, creo que son unos presupuestos buenos, y lo digo claramente. Es más, dudo que el BNG vaya a votar en contra, porque saben que son unos presupuestos que defienden a las personas y porque traen cambios históricos, como la bajada del peaje de la AP-9. En cuanto a la repartición territorializada, por cada gallego se destinan 308 euros a Galicia. Más que a Cataluña, a la que se destinan 260 euros por cada uno de sus ciudadanos, o la Comunidad de Madrid, y más que al conjunto de España, que representan 258 euros por habitante. La inversión por ciudadano en Galicia es superior a la media. Y también hay que señalar que en los últimos años se hizo una inversión inmensa en Galicia debido al AVE, pero después de que una familia se compre un coche, los meses siguientes gasta menos. Yo trabajo para que Galicia tenga el mayor nivel de inversión, pero hay que dar estos datos para que no caigamos en ese discurso de “España nos roba”, como pasó en Cataluña, con terribles resultados. No quiero que pase lo mismo en Galicia.

Juan Santos (Noia): Tengo 50 años y quiero comprar una vivienda, pero solo hay ayudas para menores de 35 años. ¿Cómo se va a resolver?

La vivienda es un problema muy grave y en estos presupuestos hay unas partidas nunca antes vistas preparadas para apoyar el acceso a la vivienda, tanto a la compra como al alquiler. En estos momentos de crisis, lo importante es garantizar que ningún ciudadano se quede sin vivienda. Y lo que le corresponde al Estado no es darle dinero a una persona que quiere comprar una vivienda, sino poner un parque público a su disposición.

José Falcón (Bruselas): Voy a cumplir 40 años y soy exvotante del PSOE, indignado con los pactos de gobierno del partido. ¿Qué me diría de los acuerdos del Partido Socialista con los radicales vascos en Navarra o con otros partidos extremistas en el gobierno central?

Nos gustaría tener una mayoría amplia en España para gobernar en solitario, pero eso no es posible ahora. El Gobierno de progreso del PSOE es la mejor opción para España en estos momentos. No todos son aciertos y tenemos que adaptarnos, pero yo no perdería la perspectiva del momento que vivimos. Estamos en una crisis muy grave y vienen por delante tiempos muy duros, pueden agrandarse las bolsas de pobreza y las desigualdades, y yo le diría a José que entienda las dificultades a la hora de gobernar, pero que el PSOE trabaja para defender a los más vulnerables.

Jaime Iglesias (Ponte Caldelas): ¿Por qué el PSOE defiende la continuidad de Alcoa y no la de Ence en Pontevedra?

Son casos distintos. Con respecto a Ence, hay una nueva sentencia que obliga a replantear la cuestión. Pero en el caso de Alcoa hay una decisión empresarial que hay que tratar de corregir, y el Gobierno tiene un plan. Mientras Feijoo se despreocupa, el Gobierno luchará para que no se cierre y en esa línea se acaba de convocar la comisión multisectorial. Si Alcoa quiere cerrar tendrá que afrontar un proceso ambiental y la devolución de las ayudas que ha recibido durante muchos años. Se trata de que Alcoa rectifique para mantener el empleo y la actividad industrial, para lo cual tendrá que acceder y permitir entrar a un inversor, a pesar de que no quiera. Es la batalla entre un Estado y una multinacional. Mientras tanto, la Xunta decía que el problema eran las electrointensivas, pero si ahora hay un inversor es porque no es el precio de la energía el mayor problema.

Paco (Oia): ¿Cuál es su postura sobre la avalancha de proyectos eólicos en zonas sensibles de Galicia?

Hay que buscar equilibrios y evitar ciertos expansionismos a la vez que generamos energía limpia y tenemos que ser abiertos a esa línea y posibilitar también la energía marítima, una energía limpia que deje atrás otros tiempos más contaminantes.

Enrique (Rianxo): ¿Cuál es su opinión sobre el recorte de libertades del “Ministerio de la Verdad”? ¿Qué pensaría si lo hiciera la Xunta?

No hay un ministerio en España que lleve ese nombre. En España hay una libertad de expresión clara, pero también surgen fake news con las que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier avance hay que hacerlo con cautela para garantizar la libertad de expresión.

Álex (Compostela): Teniendo en cuenta que su partido gobierna en la mayoría de las grandes ciudades gallegas, ¿por qué no se unen los municipios socialistas para exigir que en Galicia se atiendan más y mejor las demandas de los mismos en lugar de hacer en el Parlamento, donde tienen menos representación?

Es un reto que nos tenemos que plantear, el mapa municipal en Galicia tiene el color del progreso, pero se ha encontrado con un gobierno de la Xunta ausente que ni siquiera ha contado con los alcaldes en momentos muy críticos. En Galicia llevamos 40 años con el Estatuto de Autonomía, en ese tiempo tuvieron lugar 11 elecciones autonómicas, y solo en el 2005 logró llegar al gobierno el PSOE. Está claro que en las autonómicas tenemos una dificultad mayor que en las generales o en las municipales para movilizar a los ciudadanos y necesitamos marcarle a la Xunta vías de financiación y otras relacionadas con la pandemia. Tomamos nota de esa reflexión.

Silvia (A Coruña) : ¿Qué lleva a alguien con un currículo tan excelente a querer dedicarse a la política?

En mi vida, he desarrollado una carrera académica amplia. En determinado momento quise cambiar y dedicarme a esto enteramente, pero aunque en la política se vivan sinsabores, no me arrepiento, porque creo que estoy haciendo un trabajo digno y honrado. Yo ya tengo mi vida arreglada y ahora siento que mi deber es mi país. Cuando veo tantas dificultades, gente que lo está pasando mal, es lo que me motiva para intentar cambiar la situación. Y es verdad que he tenido que cortar una carrera investigadora, y también que uno lamenta a veces no poder estar más con los suyos, pero espero que mis hijos algún día esto lo entiendan. También creo que cada día que estoy en política sigo aprendiendo, también de los errores y las derrotas. Hoy estoy en mejores condiciones para liderar el PsdeG que hace tres años, porque he aprendido, a la vez que mantengo el mismo compromiso con los gallegos.