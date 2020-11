En Marea sortea su patrimonio: doce equipos de sonido, ordenadores, cámaras de fotos y un televisor

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 06/11/2020

En Marea quiere acabar con el proceso de disolución aprobado por el Consello das Mareas el pasado verano, tras obtener unos resultados nefastos en las elecciones autonómicas que los dejaron sin representación en el Parlamento de Galicia. A la dirección, con el excandidato Pancho Casal a la cabeza, le urge dejar el local que tiene alquilado en el barrio compostelano de Conxo, y para ello, tiene que deshacerse del material todavía en su propiedad. Primero se barajó la posibilidad de hacer una donación a una entidad benéfica, pero finalmente se ha optado por un sorteo entre las mareas municipales interesadas que tendrá lugar mañana, sábado. El sorteo será telemático, pero los beneficiarios tendrán que recoger el material en la sede, pese a estar Santiago afectado por las restricciones de movilidad impuestas a causa de la pandemia.

Pancho Casal, todavía como portavoz del partido instrumental, asegura que es posible esa fórmula: «Consultámolo no DOG e si se permite a recollida de material, dunha cousa concreta. Pero estamos á espera dunha confirmación xurídica. E se non pode ser, retrasámolo ou alugamos un coche de reparto, o que é seguro é que se vai facer con todas as garantías e cumprindo as normas».

El material que se sorteará son seis equipos de sonido con bafles y micrófonos y otros tantos amplificadores de sonido para vehículos, así como veinte roll up reutilizables. También se venderán a bajo precio varios ordenadores, una cámara de fotos y un televisor. «Vanse sortear os equipos porque poden compartirse entre todas as mareas, xa que a intención é facer un banco de equipos que poidan utilizar entre todos, pero o material de uso individual, como os ordenadores ou a cámara de fotos, non se poden compartir, por iso vanse vender a baixo prezo». Casal calcula que el valor del material ronda los 8.000 euros, aunque la cantidad que se vaya a obtener de la venta será inferior.

Para la subasta, la dirección se puso en contacto con 45 mareas municipales que participaron con En Marea en los últimos años, y 26 mostraron interés por el sorteo. Serán las que participen en el proceso telemático que tendrá lugar mañana, a las seis de la tarde.

Con la liquidación del material y el abandono del local finaliza la historia de una aventura política que llegó a ser líder de la oposición en Galicia y que, poco a poco, fue perdiendo todos sus activos en medio de una guerra de egos y de luchas internas.