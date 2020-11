Pontón pone a Alemania como ejempo para las ayudas a la hostelería

0

05/11/2020 18:11 h

La líder del BNG, Ana Pontón, subrayó la urgencia de asignar ayudas la hostelería durante su intervención en la Comisión de reactivación económica e social. La portavoz nacional del Bloque puso el modelo del gobierno alemán como ejemplo para garantizar una cobertura del 70 % de las pérdidas de los establecimientos por los cierres provocados por las restricciones contra la pandemia. «Preocúpanos o peche da hostalería, e Alemaña marca unha liña compensando o 70 % das perdas que deberíamos seguir, pois estamos falando dunha actividade con peso e que xera milleiros de postos de traballo», destacó Pontón.

«Hai moitas persoas que poden quedar ao borde da exclusión social no caso de traballadores e traballadoras que levan unha vida enteira no sector, que están na recta final do seu período laboral e que se perden agora o emprego teñen moi difícil a súa reincorporación ao mercado de traballo», continuó la nacionalista. Pontón, que agradeció la comparecencia del expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, en la comisión, resaltó que es una «dicotomía falsa» la de salvar la salud o la economía. «Só salvando a saúde poderemos salvar á economía e os postos de traballo», añadió.

«Estamos nun momento moi delicado e difícil, pero quen ten a responsabilidade de gobernar ten que adoptar as medidas necesarias», manifestó. Pontón también aprovechó su intervención para reclamar que se potencie el sector industrial, fijando como objetivo que represente el 25 % del PIB a lo largo de la década, así como «facer unha aposta clara pola I+D+i até acadar investimentos equiparables aos da media da UE e aproveitar os fondos europeos previstos a través do mecanismo Next Generation».