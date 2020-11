El papa Francisco visitará Santiago en cuanto lo permita la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 06/11/2020 05:00 h

El papa Francisco visitará Santiago de Compostela con motivo del año santo 2021. Aunque el pontífice había manifestado en varias ocasiones su deseo de encontrarse con los fieles españoles ante la tumba del Apóstol, fue la reciente visita de Pedro Sánchez a Roma la que precipitó los hechos, ya que el presidente del Gobierno aprovechó ese encuentro en la Santa Sede para invitar oficialmente a Jorge Mario Bergoglio. Solo falta la confirmación oficial del Vaticano, pero la maquinaria eclesiástica ya se puso a funcionar para preparar el acontecimiento.

Lo que no se sabe todavía es la fecha, porque todo depende de la evolución de la pandemia. El canónigo de la catedral de Santiago y director del Archivo Histórico Diocesano, Salvador Domato Búa, que se encargó de la organización de las tres anteriores visitas papales a Santiago, estuvo hace dos meses en Roma con el papa. «Y me dijo que quería venir, pero que de momento, no podía viajar», reconoce Domato. Como la mayoría de los ciudadanos del mundo, también el papa Francisco deberá esperar a que mejore la situación sanitaria.

Se barajan varias fechas que dependen de otro destino en tierras hispanas, porque el papa, además de estar en Santiago, tiene intención de ir también a Manresa para rezar ante la cueva en la que se dice que tuvo lugar la conversión de san Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, orden a la que pertenece Francisco. El año ignaciano, que conmemora el quinto centenario de ese acontecimiento, se celebra del 20 de mayo del 2021 al 31 de julio del 2022. La fecha más oportuna, por lo tanto, sería en los meses de junio o julio del 2021, pero no se descarta que sea hacia finales de año —precisamente hoy se cumplen diez años de la visita de Benedicto XVI a Compostela—, o incluso en los primeros meses del 2022, ya que se estudia la posibilidad, no confirmada por la Iglesia, de que el año santo se extienda en el calendario dadas las circunstancias sanitarias, que limitarán las celebraciones del Xacobeo en su fecha oficial.

Tres visitas papales

Con la de Francisco serán cuatro las visitas papales realizadas a la capital de Galicia en cuarenta años. La primera fue en el año santo de 1982, cuando Juan Pablo II se dio un baño de masas aclamado por sus fieles en Compostela. El papa viajero volvió a Santiago en 1989, y entre las dos visitas reunió a un millón de personas. Fue «la mayor concentración humana de la historia de Galicia», tal y como titulaba entonces La Voz.

El viaje de Benedicto XVI en el 2010 fue más discreto, acorde con su personalidad. Francisco concentrará su agenda en una sola jornada. Será, por lo tanto, un acto breve pero intenso, si el coronavirus se lo permite.