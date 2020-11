La Xunta avanza ayudas para el sector turístico y urge reducir su IVA al 4 %

0

Redacción 02/11/2020 16:29 h

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, acompañado por el responsable autonómico de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció este lunes que que la Xunta ofrecerá ayudas al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, pero ha exigido «a necesaria implicación de todas as administración».

Alfonso Rueda mantuvo este lunes una reunión con los representantes del Clúster de Turismo, con los que el titular de la Vicepresidencia primera ha mantenido encuentros de manera regular para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades en estos momentos. A día de hoy, ha reconocido que «a situación non é fácil», antes de agradecer «a responsabilidade» de todo el sector.

En este escenario, Rueda ha reafirmado el apoyo del Gobierno gallego al sector turístico, que sufre el impacto de la crisis sanitaria con especial intensidad. Ha recordado, así, que Galicia puso en marcha, entre otras iniciativas, el programa 'Galicia destino seguro', dotado con 8 millones de euros, y que ha impulsado una batería de medidas de apoyo a estos negocios para adaptarse a la nueva situación. El conselleiro ha defendido que las medidas tomadas en Galicia desde el pasado viernes son restricciones sanitarias en zonas concretas acordadas dentro del comité clínico, que tienen como única finalidad preservar la salud de todos los gallegos.

El vicepresidente primero y el sector turístico han reclamado la ayuda del Gobierno central para la reducción del IVA turístico al 4% y el mantenimiento de los ERTE. Además, han pedido la bonificación de diversas tasas municipales por parte de los ayuntamientos gallegos, en la línea de otra de las demandas del sector.

«Entre todos debemos intentar conseguir un horizonte, garantizando a saúde, aínda que sexa aceptando agora medidas duras que farán que nuns meses poidamos manter a actividade turística, e que Galicia sega sendo un destino seguro», ha apelado Rueda, que resaltó la colaboración de todas las administraciones. En la misma línea se expresó el presidente del cluster turístico gallego, Cesáreo Pardal, quien ha ratificado las demandas y ha incidido en la «incertidumbre» que vive el sector, así como en el impacto negativo de las nuevas restricciones derivadas de la pandemia.

La directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, ha indicado que la Consellería de Emprego está preparada para atender de manera ágil las solicitudes de ERTE que lleguen del sector hostelero. Y ha recordado que los negocios de hostelería pueden acogerse, en virtud de sus circunstancias, a los ERTE por impedimento o por limitación previstos por el Real Decreto Ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, aprobado por el Gobierno central.

En caso de que su rentabilidad dependa de los grupos de clientes no convivientes de forma esencial -ha especificado- tienen la posibilidad de aplicar exenciones en las cuotas de la Seguridad Social del 100% por medio de los ERTE por impedimento.

Si no existe esa dependencia pero el establecimiento pierde parte de su negocio, los propietarios pueden solicitar un ERTE por limitaciones, «o que dará lugar a unha exoneración das cuotas da Seguridade Social do 100 % no mes de outubro, 90 % en novembro, 85 % en decembro e 80 % en xaneiro do 2021».

La directora xeral ha recordado que su departamento trabaja en los ajustes del plan de ayudas a microempresas para responder a sus necesidades. La previsión de que en unas semanas se haga la publicación en el DOG y se puedan solicitar por un sistema «moi sinxelo» con la documentación mínima que agilice el procedimiento.