Gonzalo Caballero considera «un erro» que la Xunta no anuncie los cierres perimetrales con antelación

Santiago / La Voz 02/11/2020 14:15 h

El PsdeG insiste en que, por «responsabilidade» y «lealdade», apoyará las medidas que establezca la Xunta para controlar la pandemia, pero el portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Galicia, Gonzalo Caballero, considera «inconsistente» que el jueves el presidente de la Xunta descartase el cierre de la comunidad gallega y, al día siguiente, el conselleiro de Sanidade anunciase el cierre de todas sus ciudades. Pero no solo critica lo que que Caballero considera «opacidade» y «falta de transparencia» de la Xunta, sino también la «improvisación» con la que, a su entender, se están tomando y anunciando estas medidas. De hecho, él cree que es «un erro» hacerlo solo unas horas antes de que se pongan en marcha, una estrategia que el gobierno gallego adopta para evitar salidas masivas de la población de los lugares confinados, como pasó el viernes con los estudiantes de Santiago. Caballero apunta a sectores como el de la hostelería para advertir de los perjuicios que ocasiona, porque «xa fixeran acopio de existencias para a fin de semana» y luego no pudieron despacharlas. Cree Caballero que esta decisión no hace sino agravar la situación de un sector al que en otras comunidades autónomas ya se le concedieron ayudas para paliar los efectos de los cierres, por lo que el líder socialista pidió agilidad en la concesión de esas subvenciones para un colectivo sobre el que pesa la amenaza del cierre definitivo.

El portavoz del PsdeG cree que la Xunta opta «pola opacidade» para «ocultar a política de Feijoo», y enmarcó en esa falta de transparencia el reconocimiento de que no se van a dar los números exactos de rastreadores que tiene Galicia, «como o propio conselleiro recoñeceu nunha entrevista esta fin de semana», en relación a la concedida por Julio García Comesaña a La Voz de Galicia.

Caballero admite que la evolución de la pandemia «é incerta» y dice que tampoco está en su ánimo «marcarlle a liña ao comité científico», pero tampoco considera adecuada la «política repentina» del presidente de la Xunta. «Non pode ser que o sábado estean pechadas todas as cidades galegas cando dous días antes Feijoo dixera que non se ía pechar Galicia».