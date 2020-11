«Es prioritario que en el 2030 sea una realidad el AVE Lisboa-Oporto-Vigo»

0

01/11/2020

El ministro de Infraestructuras portugués, el economista Pedro Nuno Santos (São João da Madeira, 1977) recibe a La Voz en su despacho, días después de presentar con el primer ministro, António Costa, el plan de inversiones del país, aprovechando los fondos comunitarios del cuadro financiero plurianual 2021-2027, en el que la alta velocidad ferroviaria Lisboa-Oporto-Vigo es el proyecto estrella: «Es una prioridad absoluta para nosotros porque en 55 minutos uniremos Oporto con Vigo, y en poco más de dos horas se llegará desde Vigo a Lisboa». Santos, quien veraneó de niño en Sanxenxo y conoce muy bien Galicia, añade: «Galicia es la región española con la que tenemos más lazos económicos y sentimentales y el AVE aproximará y mejorará la vida a un lado y otro de la frontera».

-¿La conexión por alta velocidad entre Oporto y Vigo será realidad en el 2030?

-Entiendo su pregunta porque los diferentes Gobiernos llevamos 20 años hablando del tema y hasta ahora todo ha quedado en el aire. Solo le voy a decir que para nosotros es una prioridad absoluta conectar por alta velocidad Lisboa y Oporto, y Oporto con Vigo. Hemos apostado por ello en el plan de inversiones del Gobierno portugués de 43.000 millones de euros. Aprovechando los fondos comunitarios del próximo cuadro financiero plurianual de Bruselas, dedicaremos una gran parte a la modernización de las líneas ferroviarias en el país, donde están incluidos estos dos proyectos de alta velocidad que acabamos de presentar. Una vez aprobados, tendremos de plazo para materializarlos hasta finales del 2029, por eso el 2030 es una fecha realista y posible.

-¿Pero qué es lo que hay de diferente esta vez?

-Primero, el consenso de gran parte de la sociedad portuguesa y de los principales partidos, el del Gobierno, el Partido Socialista, y el principal de la oposición, el PSD, de centroderecha, de Rui Rio. Tenemos el compromiso de la actual dirección del PSD, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, de que si gobiernan continuarán adelante con estos dos proyectos de la alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo. A lo que hay que incluir lo que le decía antes, la obligatoriedad que tenemos de construir estas líneas, porque al ser financiadas en su gran mayoría con los fondos comunitarios tendrán que estar listas en el 2029.

-¿Por qué apuestan por la conexión Oporto-Vigo y no por Lisboa-Madrid como los anteriores Gobiernos lusos?

-Creo que para cualquier portugués del norte y para cualquier gallego es fácil de comprender: ¿con quién tenemos más relaciones económicas y de afinidad los portugueses? A cualquiera que le pregunte responderá rápidamente: con los gallegos y con Galicia. Por este motivo, el primer ministro y yo lo tenemos claro: hay que aproximar primero las dos grandes ciudades lusas y a continuación Oporto con Vigo, es lo lógico. Ahora está en curso la construcción del tramo de una línea doble, mixta, de alta velocidad de mercancías y pasajeros entre Lisboa y Évora para llegar después hasta la frontera con Badajoz, y desde allí a Madrid, aunque no vamos a avanzar por el momento en el AVE de pasajeros Madrid-Lisboa para centrarnos, durante los próximos años, en hacer realidad el AVE del norte.

-¿Cuánto van a costar la línea Lisboa-Oporto y el tramo portugués del Oporto-Vigo?

-La conexión por alta velocidad entre Lisboa y Oporto está presupuestada en 4.500 millones de euros y el tramo entre Braga y Valença, en 900. Aún no hemos presupuestado el segundo tramo, entre Braga y Oporto. Cuando esté todo concluido se podrá hacer el viaje entre Vigo y Oporto en 55 minutos, un avance impresionante si se compara con las dos horas y media que se tarda hoy. Y desde Vigo hasta Lisboa en poco más de dos horas sin bajarse del tren. Va a ser un auténtica revolución a un lado y otro de la frontera.

-¿Cómo están las conversaciones con el Gobierno español sobre este tema?

-Tenemos una excelente relación con el Gobierno español, pertenecemos a la misma familia política socialista, hay mucha conexión entre los dos primeros ministros, Costa y Sánchez, y acabamos de estar juntos en la Cumbre Ibérica de Guarda, donde me he reunido con mi homólogo, José luis Ábalos, con el que me llevo muy bien, y el AVE ha estado presente en las conversaciones. En breve nos reuniremos de nuevo. Lo importante ahora es que el Gobierno español, sé que interesa mucho esto en Galicia, le ponga fecha al tramo de la salida sur de Vigo del AVE a Oporto.

-¿Por qué es tan importante para ustedes este tramo?

-La salida sur de Vigo [empieza a trazar el itinerario con papel y bolígrafo en mano] es la llave para que el trayecto en tren desde Vigo a Oporto se pueda realizar en 55 minutos, porque se reduce en 20 minutos el viaje. Esta es una obra totalmente nueva que cuesta, creo, unos 200 millones de euros y que también puede ser financiada con fondos comunitarios.

-¿Tienen fechas de comienzo de las obras?

-Aún no tenemos fecha de comienzo. Queremos lanzar el concurso en el 2021, una vez que Bruselas dé luz verde a nuestro plan de inversiones. Por eso no nos aventuramos con fechas de comienzo de la obra, que realizaremos en dos fases. Comenzaremos por la construcción del tramo nuevo entre Braga y la frontera con Galicia, porque la línea entre Oporto y Braga está en buen estado y se puede seguir utilizando.

«Me encanta Galicia»

Pedro Nuno Santos explica si su apuesta por el AVE a Vigo tiene que ver con que es del norte de Portugal. «Es verdad que soy del norte, de São João da Madeira, una localidad con fuertes conexiones con Galicia, gran parte de mi equipo es del norte y durante mi infancia y adolescencia pasé mis veranos en Sanxenxo, donde participaba en concentraciones de moteros. Mis padres siguen yendo en verano. Me encanta Galicia. Aunque no solo esto ha influido, ya que el primer ministro, António Costa, que es de Lisboa, considera también prioritaria la conexión Lisboa-Oporto-Vigo.

-¿Ante el Xacobeo, siguen apostando por una conexión aérea entre Lisboa y Santiago?

-En junio estuvo a punto de comenzar una conexión diaria de la TAP entre Lisboa y Santiago, que se canceló por la pandemia y por las dificultades de la aerolínea. Estamos elaborando el plan de reestructuración y después decidiremos sobre los vuelos.