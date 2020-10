El Parlamento insta a la Xunta a regular el reparto de mascarillas en los colegios

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 30/10/2020 19:21 h

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una iniciativa del grupo socialista en la que se pedía a la Xunta que regulase el reparto de mascarillas entre los escolares gallegos. El objetivo de la propuesta era evitar desigualdades en el reparto entre los alumnos en situación de vulnerabilidad y que los colegios tuviesen unos criterios fijos para saber a qué atenerse en su distribución. La iniciativa se aprobó por unanimidad tras aceptar el grupo socialista una enmienda del PPdeG.

El diputado Luís Álvarez, portavoz de Educación del grupo socialista, lamenta que la Xunta no haya tenido en cuenta su petición de que el reparto de material sanitario entre los estudiantes gallegos sea universal, incluyendo también tramos de enseñanza no obligatoria como Infantil, Bachillerato o FP. «Malia estar en etapas educativas non obrigatorias, entendemos que tamén teñen dereito a dispor de máscaras de protección», dijo. El PSdeG exigió a la Xunta equidad en el reparto para evitar «unha resposta distinta ante situacións idénticas en diferentes centros educativos». Así, Álvarez insta a la consellería a enviar «nstrucións precisas» en breve a los centros escolares, «a poder ser o luns da semana que vén».

El PPdeG, por su parte, subraya que el texto aprobado ofrece «garantías xurídicas, logra axilidade na aplicación da medida e evita desigualdades entre os beneficiarios». Indica Ovidio Rodeiro, portavoz de Educación del grupo popular, que la Xunta lleva distribuidas 400.000 mascarillas entre el alumnado más vulnerable y entre el personal docente y no docente, y destaca que la Consellería de Educación dispone, en la actualidad, de un remanente de 60.000 mascarillas «para cubrir posibles eventualidades que poidan xurdir nos centros, que serán enviadas previa solicitude e xustificación para atender as circunstancias».