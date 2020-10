Caballero insta a Feijoo a explicar en el Parlamento por qué cierra las ciudades un día después de negarse a blindar Galicia

para confrontar co goberno de España»

La Voz de Galicia

30/10/2020

El portavoz del PSdeG quiere que el presidente de la Xunta comparezca en el Parlamento para explicar por qué esta mañana ordenó el cierre perimetral de todas las ciudades gallegas atendiendo a los datos epidemiológicos y, sin embargo, ayer se manifestó en contra del cierre de toda la comunidad. Gonzalo Caballero apoya las medidas tomadas, pero cree que Feijoo se niega a cerrar Galicia solo «para confrontar co goberno de España».

Caballero cree que el presidente de la Xunta tiene que comparecen en la Cámara para dar explicaciones. «Feijoo leva todos estes días dando a batalla contra o goberno de España polo estado de alarma e dicindo que non se pode pechar Galicia, e agora anuncia o peche das sete cidades en cuestión de horas», subrayó el líder do PSdeG. «É necesario que Feijoo explique no Parlamento o que está pasando», insistió Gonzalo Caballero, quien también reclamó a la Xunta que «deixe a confrontación» con el gobierno de Pedro Sánchez y empiece a trabajar «cóbado con cóbado” para frenar la propagación de la pandemia. Sobre todo, a la vista de las «preocupantes» cifras de contagios que registra Galicia, que supera los 8.300 casos activos y las 900 personas fallecidas.