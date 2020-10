El BNG condiciona su apoyo a los presupuestos a que haya más inversiones para Galicia

0

29/10/2020

El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, confirma que el borrador de los Presupuestos del Estado recoge una partida de 50 millones para la bonificación de los viajes recurrentes en la AP-9, así como otras dos para la gratuidad Vigo-Redondela y para «absorber » el incremento del 1 % «dos incrementos que no seu día asinaron o PSOE, sendo ministro de Fomento Pepe Blanco, e o PP sendo a ministra Ana Pastor, e que a partir de agora deberá ser asumido polo Estado». Rego recordó que, si se había logrado esa rebaja histórica, se debía a la lucha del BNG en contra de los peajes de la autopista, y no solo en el acuerdo de investidura, sino durante muchos años con manifestación y con el impulso de leyes en ese sentido. «Xa sabemos que os fracasos son orfos e os éxitos teñen moitos pais e nais, pero dígoo porque a Xunta está pretendendo nas redes sociais atribuírse o mérito, o mesmo que Podemos, que tampouco fixo nada. A rebaixa do custe da AP-9 está no punto 5 do acordo de investidura de Pedro Sánchez», recalcó el diputado nacionalista.

Rego dijo que, con ser un avance histórico, el BNG no se conformaba y que iba a seguir luchando. A largo plazo, para que la autopista sea del todo gratuita, y a corto plazo, para que se incrementen las partidas de los presupuestos para Galicia, al entender que 800 millones es insuficiente para saldar «a débeda histórica» del Estado con la comunidad gallega. Según Rego, en los próximos días se van negociar aspectos como la modernización del ferrocarril, el puerto exterior de A Coruña o el corredor atlántico. «Isto será o que decida o voto do BNG», dijo en relación a si la fuerza nacionalista apoyará o no las cuentas estatales.

En relación a dichas cuentas, Ana Pontón incidió también en el trabajo hecho por el BNG para lograr la rebaja de los peajes, que «demostra a utilidade do BNG na defensa de Galiza ante o Estado. É grazas ao acordo de investidura BNG e PSOE que hoxe os orzamentos inclúen a maior rebaixa de peaxes da historia da AP-9», recalcó la líder nacionalista.