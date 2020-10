Miguel Tellado: «Pedro y Pablo, los picapiedra de los impuestos»

0

Santiago / La Voz 28/10/2020 16:46 h

«Pedro y Pablo, los picapiedra de los impuestos». Con ese juego de palabras, en el que relacionó los nombres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con los protagonistas de los conocidos dibujos animados de los Picapiedra, quiso Miguel Tellado ponerle un poco de humor a la crítica que hizo de la política del Gobierno central tras una reunión que el secretario xeral de PPdeG mantuvo con parlamentarios de su partido. Tellado, que denunció la subida de impuestos que prepara el Gobierno para las empresas, «cuando son esas mismas empresas las que tendrán que recontratar a los trabajadores en paro», dijo que el PPdG estaría «vigilante» sobre las aportaciones que le corresponderán a Galicia de unas cuentas que, aseguró, están hechas «para contentar a nacionalistas e independentistas». A su entender, en ese borrador no solo se propone subir los impuestos a las clases altas, porque no son los ricos «los que tienen coches diésel», sino a los pequeños y medianos empresarios, autónomos, trabajadores y transportistas. «Hay que moverse mucho en coche oficial para decir que solo afecta a los ricos», dijo. Por eso y por otras medidas anunciadas que el PP no comparte, Tellado bautizó a los líderes del Gobierno como «Pedro y Pablo, los picapiedra de los impuestos».

El secretario xeral de los populares gallegos también criticó el estado de alarma de seis meses al que aspira el Gobierno de Sánchez e Iglesias. Tellado ha dicho que es una medida que «crea una enorme inseguridad jurídica» y «muchas dudas en Europa y en la ciudadanía», así como «incertidumbre a empresas y trabajadores» porque, además, «dinamita y pone en juego la Navidad y la Semana Santa». Lamentó, como antes hizo el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, que no se haya tenido en cuenta la propuesta de modificar la ley de salud para darle paraguas jurídico a las restricciones provocadas por la pandemia. A su entender, Pedro Sánchez tuvo tiempo en estos meses de ir a Doñana, pero «no de cambiar el cuerpo normativo».