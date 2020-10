Bugallo: «O WhatsApp é unha tortura»

0

Xosé Sánchez Bugallo (Teixeiro, 1954) ten unha conversa afable e con tendencia ao sorriso.

Sabe moito de moitas cousas, pero do Concello de Santiago, claro, sábeo todo. Camiñante incansable, ao rematar a conversa, rétame: «¡A ver como resumes todo iso!». Alá vou.

-Quítalle moito sono o covid?

-O que me quita o sono son as consecuencias económicas e sociais. Tamén as sanitarias, pero aí o meu grado de competencia é menor.

-Vostedes tiñan unha expectativa moi importante para o ano que vén...

-Que lle vou contar! Eu pensei que ía a xestionar un Ano Santo espectacular, cun récord de visitantes e de ingresos na cidade e estamos facendo fronte a un espazo de supervivencia onde o obxectivo é que os mas debilitados poidan facer fronte a esta situación e os sectores económicos máis afectados poidan chegar ao momento da recuperación. Estou convencido de que a partir de Semana Santa chegaremos a unha recuperación en Santiago e, no verao, o turismo se recuperará. O 2022 será un ano excepcional.

-Optimismo non lle falta.

-A xente está reprimindo os desexos de viaxar, pero o desexo existe. Cando se recuperen as condicións de seguridade, haberá unha recuperación moi potente do turismo e do Camiño.

-Está a cidade sen peregrinos

-É unha situación estraña, ir pola rúa de San Pedro, que era moi difícil cruzar polas beirarrúas, e non cruzarse con ningún peregrino... A caída é dun 90 % aproximadamente. É unha imaxe distinta á que estábamos acostumados e que transmite unha certa tristeza.

-Vostede ¿sempre foi político?

-Eu traballaba en Autopistas, en expropiacións. Pedín a excedencia en marzo de 1990. E xa non volvín nunca.

-A excedencia máis longa do mundo.

-Hai outras máis longas. Eu estou vinculado ao concello de Santiago dende 1983, que entrei como xefe de gabinete de Xerardo Estévez; no 87 xa fun concelleiro. Durante 34 anos da miña vida laboral estiven na política. Así que si, son político.

-A política local ten algo aditivo.

-Ten algo de virus, si. Unha vez que pasas polo concello xa non ves as cousas da mesma maneira. Incluso no tempo que estiven xubilado, de 2017 a 2019, dediqueime a gozar das cousas de Santiago e paseino ben pero non podía deixar de mirar unha ponte nun parque, por exemplo, e ver si tiña a protección correcta para que non caera un neno.

-¿Pasouno ben de verdade?.

-Si. Foi unha experiencia nova, pero é verdade que me sentía moi ben física, mental e animicamente e pensaba: «Quince anos paseando?» Non o vía. Pensei incluso en matricularme na Universidade.

-Coa esixencia do Concello, xubilado podía ter moitas cousas pendentes de facer..

-Todos os xubilados fan unha lista con cousas para facer. Eu apuntei doce cousas. E exactamente fixen dúas.

-Cales?

-Iso non llo vou dicir. Quixen recuperar a bici, pero meu irmán díxome que, a partir dos 60, a bici era perigosa. Así que decidín andar.

-Polo que di, non lle vexo horizonte de deixar a política.

-Non é exactamente iso. O que non teño é o horizonte de deixar de ser unha persoa activa.

-Gustándolle tanto andar, faría o Camiño de Santiago.

-O Camiño enteiro, nunca. Era unha das cousas pendentes, facelo dende Roncesvalles. Nun prazo máximo de 30 días. Agora, tramos soltos, montóns. Os que acceden a Santiago, o que menos, media ducia de veces e algúns máis de cen veces. Na miña ruta gústame facer non menos de 15 kilómetros nin máis de 30.

-Que máis lle gusta facer aparte de camiñar?

-Gústame o cine e gústame ler. Son incapaz de durmir sen ler.

-Como era de pequeno, un bulebule?

-Non, porque era o maior de catro irmáns e toda a miña vida teño unha frase que lembro: «José, eres el mayor, tienes que ser responsable y dar ejemplo», ha, ha. Teño a sensación dunha infancia moi normal. Cando a miña familia foi a Guadix, a min mandáronme de volta a casa dos avós. E foi fantástico, estaba moi consentido, facía o que quería. Aquilo non podía durar moito tempo, ha, ha.

-Que pensaba ser de maior?

-Militar ou misioneiro. Pero recoñezo que o tío ao que máis admiraba era o que estaba de secretario no concello de Curtis.

-Na súa vida política tería a oportunidade de coñecer a moitas persoas interesantes. Algunha lle deixou marca?

-Teño un gran afecto por Xerardo Estévez. Felipe González e Zapatero parécenme persoas extraordinarias.

-Si la política non se houbera cruzado na súa vida...

-É imposible. Dende os 14 anos eu tiña clara a miña vocación política.

-A ver se atopa catro palabras que o definan.

-Son unha persoa un pouco obsesiva. Gustaríame dicir que son constante, pero creo que en realidade son un pouco obsesivo. Son tamén comprometido coas cousas que asumo. E pragmático.

-Faga o exercicio con Santiago

-É a miña cidade. Me resultaría moi difícil pensar en vivir en calquera outro sitio. É unha xoia que hai que coidar. Paréceme unha cidade amable, intelixente, acolledora e, si tivera que poñerlle algún pero sería que lle costa asumir a responsabilidade e o protagonismo das súas propias decisións e de resolver seus problemas..

-Celta ou Dépor?

-Son moi do Compos. Tradicionalmente gustábame o Athlétic de Bilbao e o Celta. O do Bilbao cambieino polo Barcelona, pero ultimamente o Barça tenme tamén bastante desanimado.

-Que tal co móbil, co WhatsApp?

-Uso o móbil bastante, e o WhatsApp para min é unha tortura. Recibo cada día entre 150 e 200 guasaps. Algún día máis de 500 e xérame un certo agobio. Por unha parte paréceme que non son educado se non contesto pero por outra tampouco podo pasar o día contestando. O que peor levo son as notas de voz, porque as tes que escoitar enteiras.

-Que tal cociña?

-Nun nivel básico. Fágoo máis ben por necesidade.

-Aprecia unha boa comida, é sibarita?

-Aprecio unha boa comida, pero non son sibarita. Gústame a cociña tradicional. Un prato de lentellas con chourizo, un caldo, paréceme marabilloso.

-Seguro que ten moitas comidas de traballo.

-Non. Procuro comer sempre na casa. Como moito unha cea á semana fora da casa.

-Ten netos?

-Non. E non ten moita pinta.

-Ter netos envellece.

-Eu non teño ningún problema coa miña idade. Estou contento de ter a idade que teño. Nunca a disimulei.

-Dígame unha canción.

-Gústanme Os Beatles. Imagine, de John Lennon, ou Let it be. Recoñezo tamén que sempre me emocionaron profundamente as cancións de Fuxan os Ventos.

-Que é o máis importante na vida?

-Ser persoa.