La instalación de purificadores en los colegios exigirá un estudio técnico

Las federaciones de ANPAs desaconsejan a los padres hacerse cargo de la adquisición de estos equipos

Colegios como el CEP Xosé Neira Vilas de Gondomar o el CEIP Virxe do Carme de Burela han servido de inspiración para muchos centros con su iniciativa de colocar en las aulas purificadores que ayuden a tener el aire limpio de virus cuando mantener las ventanas abiertas toda la jornada se hace imposible. Sin embargo, quienes quieren seguir su ejemplo no lo están teniendo fácil. Varios centros confirman haber recibido avisos de la inspección educativa advirtiendo de que no pueden instalar este tipo de equipos. «Hace unos días nos llegó un escrito de Inspección diciéndonos que los equipos directivos de los centros no tenemos autorización para colocar ningún tipo de ventilación», explican desde la dirección de un colegio de la comarca de O Salnés. Este centro ni siquiera había iniciado trámites para colocar estos equipos, pero sí había sido consultado por un grupo de padres sobre la posibilidad de adquirirlos y donarlos.

