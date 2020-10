Gonzalo Pérez Jácome nombra asesora del Concello de Ourense a una prima de su concejal Telmo Ucha

0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 27/10/2020 05:00 h

Mientras la oposición no se pone de acuerdo para cerrar las condiciones para presentar la moción de censura -Jesús Vázquez (PP) recordó este lunes que el PSOE sigue sin autorización de Caballero o de Ferraz-, el alcalde de Ourense sigue gestionando el Concello con el respaldo de los dos ediles que le apoyan. Y para suplir lo exiguo de su gobierno -3 ediles de 27- Jácome suma tres nuevas resoluciones para incrementar su equipo de asesores y en los últimos días ha rubricado nombramientos de personal eventual. Son los de Xosé Antón Dorrío, Miguel Ferreira Cao y Guadalupe Ucha Nóvoa.

La designación de esta última ha llamado la atención por ser prima del último edil que se ha incorporado a la corporación: Telmo Ucha Nóvoa. El concejal apela al conocimiento y a la experiencia de la nueva asesora como valores que se tuvieron en cuenta a la hora de nombrar a su prima como personal eventual. «Cando lle din o meu apoio a Jácome a condición que lle puxen é que quería contar con persoal da miña absoluta confianza e, como tal, nomeado por min. El accedeu e estamos incorporando xente para tratar de dar resposta ás moitas iniciativas, proxectos e situacións que se nos presentan no día a día. Somos tres concelleiros e coa cantidade de áreas que levamos cada un de nós sería imposible facer o traballo sen asesoramento», señala Telmo Ucha. Con esa línea de trabajo perfilada, el edil incorporó a su prima «non polo feito de selo, senón porque é unha persoa moi formada e preparada na xestión da administración local. Estivo anos traballando na Xunta e na Deputación e esa experiencia é a que necesitamos para sacar o traballo adiante».

Telmo Ucha reconoce que el apoyo del personal del Concello y del asesor Darío Diéguez le están siendo de especial ayuda en estas primeras semanas y su previsión pasa por incorporar a dos personas que ya le están ayudando, de forma altruista, en estos momentos: «Son persoas que están en Suíza e Cataluña. Chameinos porque o perfil dos dous cadra co que necesito, pero dixéronme que agora mesmo non podían. En canto rematen os seus compromisos e volvan a Ourense é a miña intención incorporalos ao meu equipo», señala el edil.

El enfrentamiento en Democracia Ourensana ha abierto un nuevo frente con la demanda de los díscolos para anular la asamblea del pasado 18 de octubre y el acuerdo de declarar tránsfugas a los exediles. En la iniciativa se señala que desde el 2001 no se renovaron los cargos, como exige la ley, con lo cual no tendrían potestad para tomar el acuerdo y no podrían adoptarlo sobre personas que figuraban como independientes.