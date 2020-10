¿Quién debe confinarse si se detecta un positivo en un aula?

0

La Voz de Galicia

27/10/2020

La organización de los centros ha ido mejorando en este mes, pero queda un asunto pendiente, complejo de gestionar y en el que hay más dudas que certidumbres: ¿Quién se queda en casa si se detecta un caso positivo?

El problema comienza con el protocolo. El que está en vigor es el segundo, pero en el apartado covid de la web de la Consellería de Educación está colgada la primera versión. Además, sobre el día 15 de octubre Sanidade publicó una tercera versión, que estuvo un día en la web de la Administración sanitaria, pero que después se retiró.

Un texto firmado por el director xeral. A todos los centros educativos llegó un documento firmado en el lateral por Jesús Manuel Álvarez Bértolo, director xeral de Centros e Recursos Humanos, en el que se indica: «Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer o covid, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo». Es decir, si un profesor tiene un caso sospechoso en su hogar no debe ir al centro hasta que corrobore que no está contagiado. Sin embargo, desde algunas inspecciones se les avisa que deben acudir hasta tener el resultado de la PCR. Ante tal desorden, unos profesores van a trabajar al centro y otros no. Este punto era en lo que cambiaba la versión 2 y 3 del citado protocolo.

El protocolo establece como criterios generales: en el primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años), se considera contacto estrecho a todas las personas del grupo de convivencia estable, ya que no se usan mascarillas. Desde los 3 años en adelante, se determinarán como contacto estrecho cualquier persona que hubiese compartido espacio con el infectado a una distancia inferior a los dos metros durante más de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar que en ese tiempo se hizo un uso adecuado de las mascarillas (lo decidirá el tutor o el director del centro). El tercer grupo de contactos estrechos son los convivientes de un caso positivo en covid.

Pero en la práctica, es el Sergas el que decide a quién se confina a partir de un positivo, aunque a veces lo dejan en manos de la dirección del centro.

Profesores vulnerables

¿Quién se encarga? A pesar de estar acabando octubre, muchos profesores que quieren acogerse a la exención de ir a clase aún deben asistir por falta de resolución. Ni siquiera está claro si es un médico de la mutua o de prevención de riesgos el que tiene que firmar la exención o adaptación del puesto, en su caso. El inspector médico hace un informe, pero la decisión está en manos de otros, y todavía no está claro.

No hay datos oficiales de cuántos profesionales han pedido la exención, pero se estima que han sido pocos, unos cientos en un colectivo de 30.000, con una edad media bastante elevada.