Inspección dice a varios centros que no tienen autorización para los purificadores

La Voz de Galicia MÓNICA P. VILAR

REDACCIÓN / LA VOZ 24/10/2020 05:00 h

Colegios como el CEP Xosé Neira Vilas de Gondomar o el CEIP Virxe do Carme de Burela han servido de inspiración para muchos centros con su iniciativa de colocar en las aulas purificadores que ayuden a tener el aire limpio de virus cuando mantener las ventanas abiertas toda la jornada se hace imposible. Sin embargo, quienes quieren seguir su ejemplo no lo están teniendo fácil. Varios centros confirman haber recibido avisos de la inspección educativa advirtiendo de que no pueden instalar este tipo de equipos. «Hace unos días nos llegó un escrito de Inspección diciéndonos que los equipos directivos de los centros no tenemos autorización para colocar ningún tipo de ventilación», explican desde la dirección de un colegio de la comarca de O Salnés. Este centro ni siquiera había iniciado trámites para colocar estos equipos, pero sí había sido consultado por un grupo de padres sobre la posibilidad de adquirirlos y donarlos.

En el CEIP Souto Donas de Gondomar está paralizada la instalación de doce purificadores cuya compra fue aprobada por el claustro para colocarlos en aulas, biblioteca y comedor. «Algúns pais falamos co inspector e dixo que había que esperar un informe técnico vendo se se recomendaban eses aparellos ou non. Hai xa máis dunha semana que se pediu permiso e seguimos sen noticias, pero sabemos que noutros centros se lles está dicindo que non se deben instalar», explica una de las madres que forma parte del núcleo de familias que promovió la iniciativa.

Mientras tanto, en el Neira Vilas continúan funcionando los equipos comprados con aportaciones de los padres e instalados, en este caso sí, con el visto bueno de la inspección, sin que por el momento hayan recibido ninguna nueva instrucción al respecto.

La Consellería de Educación no ha confirmado si se permitirá a los centros educativos instalar estos equipos por su cuenta, aunque señala que «neste momento non figuran nos protocolos sanitarios dispositivos de ningún tipo como alternativa á ventilación» y que la Xunta «estudaría a súa incorporación» si «os expertos científicos recomendaran esa posibilidade». No obstante, esta misma semana fue publicada una guía de ventilación de aulas elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que valida los purificadores como un sistema adecuado en combinación con la aireación, y que debe usarse cuando la ventilación natural o forzada no son suficientes.

Sin improvisación

Desde la Consellería insisten en que el Comité Educativo solicitó este martes que se elaboren unas orientaciones técnicas específicas sobre ventilación de los centros escolares adaptadas a distintas situaciones meteorológicas porque cualquier decisión «non pode ser froito da improvisación, senón absolutamente rigorosa e solvente e dotada de sustento técnico e epidemiolóxico».

Para las familias del Souto Donas, esa consulta llega tarde. «A finais de outubro estase pedindo consello sobre cómo hai que ventilar, non son datas para estar así. Nós estamos preocupados, non podemos esperar máis porque a ventilación natural é cada vez máis complicada polo vento e a chuvia», apunta una de las madres.

Desaconsejan a los padres que se hagan cargo de comprar estos equipos

La Confederación de Anpas Galegas desaconseja que progenitores o asociaciones de madres y padres se hagan cargo de comprar los purificadores. «Es algo que tiene que ir con los avales de Sanidad. Las familias no somos técnicos ni sanitarios. Entiendo que los padres estamos nerviosos, pero es un tema de salud pública y no es competencia nuestra», razona la vicepresidenta Isabel Calvete.

Desde Confapa Galicia, por su parte, recuerdan que no es válido cualquier aparato, sino que han de cumplir unas especificaciones y que requerirán mantenimiento, por lo que reclaman a la Xunta que se haga cargo de su instalación en todos los centros. «Ademais non pode ser que unha aula con pais que poden pagar un aparato o teñan e outra clase na que non poden estean sen el», añade su presidente, Rogelio Carballo.