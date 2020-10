El frío no nos enferma, pero puede hacernos más propensos a enfermar

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

23/10/2020

«No cogerán covid, pero cogerán una pulmonía». La frase se repite estos días entre los padres más temerosos a las ventanas abiertas de par en par en las aulas. Pero, ¿el frío nos enferma? «Por mucho que hablemos de estar resfriados, el frío no provoca una gripe ni un catarro, eso lo provocan los virus, que son agentes infecciosos», dice Ramiro Blanco, jefe de pediatría del Hospital Quironsalud de A Coruña.

Pero si bien el frío no provoca por sí mismo la enfermedad, sí tiene influencia, porque la disminución de la temperatura ambiental y de las condiciones de humedad favorece que las mucosas se resequen y sean más fácilmente infectables. «Los rinovirus que normalmente provocan los catarros están en el ambiente esperando a encontrar un huésped. Y son más fácilmente atacables las mucosas secas y frías que una mucosa húmeda, calentita y con una temperatura adecuada», explica el doctor. Y añade otro posible efecto del frío: «Que la temperatura corporal baje hace que el sistema inmunológico se ralentice, por lo que sería menos eficiente a la hora de combatir un virus», indica.

¿Es malo entonces estar en clase con las ventanas abiertas? Blanco insiste en que favorecer la ventilación de las aulas es positivo, al disminuir el riesgo de contraer un infección que esté latente en el aire estancado, y señala que un poco de fresco no es problema para un niño sano. Con todo, apunta que no parece lógico tener a un niño quieto durante horas al lado de una ventana abierta. «El virus no va a entrar por la ventana, ahí no se va a contagiar, pero su nivel de confort será mínimo», señala. Y reconoce que, si la temperatura del aula baja en exceso, se puede favorecer que el sistema inmunológico funcione peor, haciendo al individuo más vulnerable ante el ataque de un virus.

En definitiva, el frío no causa por sí mismo ninguna enfermedad, pero puede hacernos más propensos a sufrirla. Así que las advertencias de las abuelas sobre no coger frío no están exentas de lógica: «Las abuelas en eso sí que tenían razón, si nos coge el frío nos podemos acatarrar más fácilmente», comenta Blanco.