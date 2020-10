Entrevista a Ana Pontón: envíalle a túa pregunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/10/2020 13:29 h

«Onte non acabou nada, onte empezou todo». Así se expresaba Ana Pontón apenas unhas horas despois de coñecer o resultado das eleccións autonómicas do pasado 12 de xullo. Despois dun primeiro aprazamento pola pandemia do covid-19, o BNG convertíase nestes comicios na segunda forza do Parlamento de Galicia.

Coa nova lexislatura xa en marcha e ante os retos sen precedentes que supón a pandemia do coronavirus, que pregunta lle farías á líder do Bloque Nacionalista Galego? Cal é a inquietude que lle queres trasladar?

Os lectores de La Voz de Galicia poden enviarlle as súas preguntas a Ana Pontón a través do seguinte formulario. A portavoz nacional do BNG responderá en directo nunha entrevista que se poderá seguir na web de lavoz.es e a través do perfil de La Voz en Facebook. A cita, o mércores 28 de outubro a partir das 19.00 horas.

Cargando…

Se non podes ver correctamente o formulario, preme aquí.