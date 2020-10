El PP solo veta al BNG en su oferta al PSOE para cogobernar en Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 23/10/2020 05:00 h

El PSOE y el Partido Popular, cuyo consenso es imprescindible para una moción de censura contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no se ponen de acuerdo ni siquiera en quién debe dar el siguiente paso en las negociaciones. Los populares habían propuesto aceptar al socialista Rafael Villarino como regidor a cambio de cogobernar, pero Ferraz exige más concreción. La dirección federal del PSOE quiere saber cómo se estructuraría esa coalición y el coordinador local del PP, Jesús Vázquez, asegura que su oferta ya quedó perfectamente explicitada en la última reunión que ambos partidos mantuvieron el pasado día 13.

«Fue clara y concisa, y la entendieron perfectamente todos los grupos que estaban presentes. Ofrecemos un gobierno estable y abierto a cuantos más, mejor», explica el líder popular, que precisa que aceptarían la entrada en el ejecutivo de Ciudadanos así como de los cuatro concejales díscolos de Democracia Ourensana. Su único veto sería al BNG, aunque hay que recordar que los nacionalistas dejaron claro desde el principio de las negociaciones que estarían dispuestos a apoyar una moción de censura, pero que después no entrarían en ningún tipo de gobierno, ni siquiera aunque fuese a solas con el PSOE.

Jesús Vázquez cree, en definitiva, que la pelota sigue en el tejado de los socialistas. «No hemos recibido ninguna respuesta oficial y son ellos los que tienen que decir si aceptan un cogobierno en Ourense o no», dice el también exalcalde de la ciudad, que añade que, si la respuesta es positiva, será entonces cuando habrá que concretar programa de gobierno y reparto de áreas: «Si aceptan, nos sentaremos y nos encerraremos dos, tres, cuatro días o los que hagan falta hasta cerrar un acuerdo». Vázquez urgió una respuesta porque, según dice, «Ourense está pidiendo una solución». El líder popular sospecha que el PSOE está dilatando el asunto porque se da por hecho el rechazo de Ferraz a la coalición que ofrece el PP.

Por otra parte, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, programó para hoy una reunión de la junta de portavoces del Concello de Ourense y, por primera vez, no está convocado Miguel Caride en representación de Democracia Ourensana. Precisamente, la sesión tiene como objeto informar a los grupos de que ese edil y los otros tres díscolos de DO pasan oficialmente a tener la consideración de no adscritos, por lo que es necesario reorganizar la estructura de comisiones, tiempos en los plenos, etcétera.