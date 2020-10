Ferraz retrasa la solución para Ourense y exigirá al PP que concrete su oferta de coalición

0

La Voz de Galicia miguel ascón

Ourense / La Voz 22/10/2020 05:00 h

La solución para la crisis política en la que está instalado el Concello de Ourense sigue demorándose. El pasado día 13 hubo una nueva reunión de la oposición para negociar una moción de censura contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana (DO). Allí el PP informó al PSOE de que descartaba su invitación a apoyar un gobierno local en minoría de los socialistas. Su contrapropuesta fue una coalición estable. Esa oferta fue trasladada a Ferraz y la respuesta ha tardado más de una semana. Sin embargo, esta no es definitiva ya que la dirección federal del PSOE envía de nuevo la pelota al tejado de los populares.

Así se lo comunicó el secretario de Organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, a los miembros del grupo socialista municipal. Según explicó, Ferraz quiere, antes de posicionarse, saber más de ese posible cogobierno. Quienes en el PSOE defienden esta solución interpretan que, de este modo, la dirección federal al menos no ha dicho claramente que no a esa posibilidad. Ahora, por lo tanto, los socialistas ourensanos exigirán al PP que ponga sobre la mesa una propuesta en firme de coalición en la que quede definido qué personas concretas del grupo Popular formarían parte del ejecutivo y que también se aclare si en el gobierno local entrarían o no miembros de Ciudadanos e incluso del grupo de díscolos de Democracia Ourensana.

La corporación de Ourense La Voz de Galicia La Voz

Descartar la moción de censura

La reunión en la que Quiroga informó a los concejales de la ciudad de las instrucciones de Ferraz sirvió también para descartar definitivamente la posibilidad de una moción de censura alternativa a la «gran coalición» de PP y PSOE. Los socialistas podrían alcanzar los catorce votos necesarios para que prospere con el apoyo de Ciudadanos, BNG y uno de los ediles del gobierno de Jácome (el no adscrito Telmo Ucha). Sin embargo, esa posibilidad aparece como inviable jurídica y políticamente. En primer lugar, porque existen dudas respecto a si la firma del citado concejal podría contar o no una moción de censura debido a las normas antitransfuguismo. Además, el PSOE da por hecho que Ciudadanos no querría participar en una operación de ese tipo.

La opción preferida por los socialistas es un gobierno local en minoría, pero el PP se resiste a apoyarlo a cambio de nada.