La Xunta repercutirá en Endesa los gastos generados por la emergencia del río Eume

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ana f. cuba

pontedeume / la voz 21/10/2020 05:00 h

Los vecinos de Pontedeume ya pueden volver a consumir el agua del grifo. El Concello levantó la prohibición, vigente desde el día 10, a primera hora de la tarde del martes, después de que la Consellería de Sanidade lo autorizase, amparada en los resultados de las últimas analíticas. Poco antes se había celebrado la primera reunión de la comisión de seguimiento de la emergencia del río Eume, tras la cual la Xunta anunció que repercutirá en Endesa, la empresa que explota el embalse del Eume, todos los gastos derivados de la situación del cauce fluvial y del abastecimiento de Pontedeume.

Augas de Galicia informó en este encuentro del expediente sancionador incoado a la empresa «por incumprir os requirimentos efectuados e non seguir as directrices de explotación do encoro». E indicó que había dado instrucciones a la compañía «para que manteña o nivel das augas do encoro nos parámetros normais e adopte as medidas oportunas para reducir a turbidez da auga».

Augas explicó que las analíticas demuestran «valores elevados de aluminio» y una turbidez muy alta, «de até 100 NTU [unidad nefelométrica de turbidez], cando o límite fluvial son 25 e os valores normais no Eume, 1,12», según comentaron el regidor de Pontedeume, el socialista Bernardo Fernández, y el primer teniente de alcalde de Cabanas, el nacionalista Iago Varela.

Ambos concellos forman parte de la comisión, junto a Augas, Endesa y Viaqua, firma concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Pontedeume. Varela desveló que Endesa había entregado varias solicitudes para rebajar la cuota mínima de la presa, fijada en 306 metros, «e que malia ser denegadas [por Augas], actuou igualmente, deixando a cota en 299 metros o día 28 de agosto, sete por baixo do mínimo e o valor máis baixo desde o ano 1985». En el encuentro también participaron representantes de Patrimonio Natural, «que dixeron que non detectaran mortaldade animal no río», como señaló el regidor eumés; y de Intecmar, «cautelosos con respecto á afección no banco marisqueiro, xa que toman mostras mensuais e os lodos poden tardan en pousar e afectar», apuntó Varela. La eventual repercusión en el marisco preocupa mucho al sector, a apenas dos semanas de iniciar la campaña de Navidad.

El alcalde eumés confirmó que el martes comenzaron las obras en la estación municipal de tratamiento de agua potable. La directora de Augas, Teresa Gutiérrez, se desplazó hasta la localidad para supervisar los trabajos. La Xunta ha anunciado una inversión de 1,5 millones de euros para paliar la emergencia del río. Mientras, en la comarca del Eume siguen oyéndose voces que demandan la inclusión de los cinco concellos por los que discurre el río en la comisión de seguimiento. Además de exigir «a maior transparencia» y la publicación de todas las analíticas, «para dar coñecemento á poboación», remarcan desde los ayuntamientos de Pontedeume y Cabanas.

Demandan un estudio completo de los sedimentos en el embalse del Eume

Endesa manifestó que el 90 % de los sedimentos que se acumulan en el embalse del Eume son «naturales, de arcilla», y que 10 % restante «ni es tóxico ni peligroso». Este martes lo reiteró en la reunión de la comisión de seguimiento y el representante de Cabanas mostró su inquietud, y solicitó que se realice «un estudo completo da composición e situación dos sedimentos». Y que se evalúen los daños para el medio ambiente, los sectores productivos o el turismo.