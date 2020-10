El Congreso desbloquea el uso de los remanentes municipales

0

La Voz de Galicia

20/10/2020

El Gobierno logró la mayoría absoluta del Congreso para declarar la situación de emergencia extraordinaria que permitirá superar los objetivos de déficit y deuda en los años 2020 y 2021. La mayoría de la Cámara apoya así el acuerdo del Consejo de Ministros por el que solicita de la Cámara Baja la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, es decir, una «situación de emergencia extraordinaria» que se contempla en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los ayuntamientos podrán contar con sus remanentes para los dos próximos ejercicios, una de las demandas clave de los alcaldes para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha hecho una llamada a la unidad política, insistió durante su defensa del techo de gasto para 2021, que el Ejecutivo sigue con el compromiso de rebajar el déficit público tal como refleja la referencia del 7,7 % del PIB establecido para 2021, frente al elevado déficit con el que cerrará 2020.

«La suspensión de las reglas fiscales no suspende la responsabilidad fiscal y...estamos convencidos de que los dirigentes de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos no dejaran de actuar con responsabilidad», puntualizó. Montero reiteró en varias ocasiones que la activación de las cláusulas legales no suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE y que solo pospone su cumplimiento. La declaración se aprobó con la mayoría absoluta del Congreso, con las abstenciones de PP y Vox.

Más de 12.000 millones de euros

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que la derogación de la norma supondrá para los ayuntamientos acceder a una cantidad superior a los 12.000 millones de euros, lo que según el presidente del organismo y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se traducirá en su ejecución en un incremento de 2,5 puntos del PIB. El regidor informó ayer a los miembros del Consejo Territorial, el máximo órgano de gobierno de la FEMP entre plenos, que pedirá al Gobierno un fondo específico para apoyo frente a la pandemia por un importe de 3.000 millones de euros.

Para este fondo se ultima un acuerdo de reparto y prevé dos criterios: uno principal, que contemplaría distribuir 2.800 millones en función de la población del municipio; y otro, que repartiría los 200 millones restantes en función de falta o escasez de remanentes. Caballero ha avanzado que se realizarán simulaciones en base a la fórmula indicada para buscar la solución más adecuada.

El presidente de la FEMP también avanzó que se reclamará al Ejecutivo un nuevo decreto que recupere parte de los contenidos del que en su día fue rechazado por el Congreso. Uno de esos puntos prevé que las entidades locales con especiales dificultades financieras puedan tener acceso a fondos a través de las Diputaciones con un período de carencia de al menos dos años, de manera que durante ese tiempo puedan utilizar los recursos sin pagar deuda. Otro de los apartados hará referencia al incremento de las entregas a cuenta de 2020 -más de 800 millones de euros- y la liquidación pendiente de 2018 -alrededor de 600 millones de euros-, hasta un total de 1.450 millones.

El fondo de transporte de hasta 400 millones de euros es otra de las cuestiones que estará contemplada en ese nuevo decreto para el que la FEMP tratará de buscar el máximo consenso, de forma que, al llegar al Congreso, cuente con la aprobación final.