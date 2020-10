El borrador de la moción de censura en Ourense apela a un «clamor social» contra las «ocorrencias» de Jácome

0

La Voz de Galicia m. ascón

ourense / la voz 20/10/2020 05:00 h

El PSOE maneja ya un borrador de moción de censura para relevar a Gonzalo Pérez Jácome como alcalde de Ourense. El portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, ha trasladado su propuesta al BNG para que haga sus aportaciones al texto. Después lo hará con Ciudadanos y, finalmente, con el PP. El documento alude a un «clamor social por unha rexencia responsable e cualificada».

El borrador de la moción de censura detalla las «ocorrencias e propostas grandilocuentes» de Jácome, su mala relación con el funcionariado o el malgasto de recursos públicos «con salarios desmesurados ou en iniciativas para as que se carece de competencias». Los socialistas también aluden a las sesiones plenarias «vergoñentas» o al «desprezo» del alcalde por la cultura o por las políticas de igualdad. Hablan, además, de un gobierno de solo tres concejales, «todos carentes de experiencia de goberno, así como integrantes dunha formación fracturada e baixo sospeita».

Esa es la única referencia del borrador al detonante de la crisis municipal, las acusaciones de irregularidades que cinco ediles de Democracia Ourensana lanzaron contra Jácome. El PSOE propone una solución que reside «na conformación dun novo goberno e dun novo xeito de gobernar» y deja claro que el nuevo alcalde debe ser el socialista Rafael Rodríguez Villarino «por ser o candidato que encabezou a lista máis votada nas últimas municipais».

Este promete «diálogo co resto de concelleiros», pero la propuesta no ha sido bien recibida. Formalmente, el borrador solo ha sido trasladado al BNG, pero todos los grupos han tenido acceso a su contenido. El coordinador del PP local, Jesús Vázquez, lamentó «as formas e o fondo». Según dice, Villarino «só pretende facerse co bastón de mando sen pensar sequera que facer con el». El popular insistió, además, en la necesidad de un pacto estable que permita tomar decisiones y sacar proyectos adelante: «Unha moción de censura está para moito máis que para conseguir unha foto que colgar na casa». Hay que recordar, en este sentido, que el PP puso sobre la mesa la posibilidad de apoyar a Villarino como alcalde con la condición de cogobernar. El PSOE ourensano ha trasladado esa propuesta a Ferraz, pero la dirección del partido aún no se ha pronunciado.

En este contexto, también los díscolos de Democracia Ourensana difundieron un comunicado este lunes en relación al líder del PSOE. En él insisten en la necesidad de un «gran acuerdo» entre toda la oposición. Al igual que el PP, rechazan un ejecutivo en minoría de Villarino y le recuerdan que ellos y los populares suman más votos (once) que el PSOE (nueve).