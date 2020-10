Tellado ensalza a los jóvenes gallegos como un pilar fundamental para ofrecer soluciones

0

La Voz de Galicia M.BERAMENDI

Santiago de Compostela 17/10/2020 17:00 h

En un contexto como el actual, con los menores de 25 años en el punto de mira en la segunda ola de la pandemia por ser uno de los focos de transmisión del virus, con ciudades universitarias como Granada, Salamanca o Santiago pintadas de rojo, los populares gallegos han querido hoy poner en valor el rol que juegan las juventudes de su partido (Novas Xeracións), en particular, y el conjunto de la juventud, en general. El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha advertido en un acto político que «os mozos non son parte do problema, senón parte da solución que debe manifestarse a través do seu compromiso, demostrando ser un modelo de responsabilidade e de prudencia e empuxándonos a todos a ser máis proactivos, a tomar mellores decisións». Acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, Tellado se ha referido a la rama juvenil de su partido en la comunidad gallega, que ha calificado como la vanguardia, y el referente capaz no solo de identificar la existencia de un problema, sino de aportar las soluciones para resolverlos. Las declaraciones del secretario xeral del PPdeG se producen días después de que Feijoo apuntase en el Consello de la Xunta a las fiestas de los universitarios como un problema para la contención de la pandemia en Galicia, argumento respaldado por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pero que ha obligado a la USC a salir en defensa de los estudiantes.

El número dos del PPdeG ha puesto en valor el trabajo de Novas Xeracións para poner encima de la mesa propuestas a los enormes desafíos del país, tanto en lo que respecta al mercado laboral como al futuro que le aguarda al tejido empresarial e industrial, soluciones, ha dicho Tellado, que son de agradecer en los tiempos que corren. El secretario xeral de los populares y el conselleiro de Educación han compartido con la junta directiva de NNXX las impresiones sobre cómo se está desarrollando el inicio del curso académico y las medidas que está llevando a cabo la Xunta para compatbilizar la docencia con la salud pública. «A Xunta de Galicia traslada, en primeira persoa, as decisións que afectan no día a día de milleiros de persoas; e recolle as súas inquedanzas para darlle as mellores solucións posibles, porque a implicación e o compromiso de toda a sociedade é indispensable nun momento como o que estamos a vivir», ha elogiado Tellado sobre la gestión de la Administración autonómica.