El BNG cifra en 12.600 millones el mínimo que debe recibir Galicia del fondo covid de la UE

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 17/10/2020 15:41 h

No es la primera vez que Ana Pontón advierte de que, en los tiempos tan adversos que corren, «cada euro conta». La portavoz nacional ha vuelto a repetir hoy la frase al hacer público el posicionamiento del BNG sobre cómo deben ser los criterios de reparto del fondo Next Generation UE, que es como se denomina el programa de rescate comunitario para hacer frente a los devastadores efectos económicos de la pandemia. Según las primeras estimaciones de la formación nacionalista, Galicia debería recibir un mínimo de 12.600 millones de euros, el equivalente al 9 % del total que le correspondería a España, una cifra inferior a la que manejaría ahora la Administración gallega. La proporción que reclama el Bloque de recursos para Galicia estaría, así, casi cuatro puntos por encima del peso que ostenta la economía gallega en el conjunto estatal.

Ana Pontón reprochó al presidente gallego que presuma de ir por delante de los acontecimientos, cuando todavía no ha concretado con exactitud cuál es el volumen de fondos que necesita Galicia. «Falta estratexia e sobra literatura», ironizó la líder nacionalista. «Dicir que se anticipa cando os proxectos presentados son unha cuarta parte do investimento fixado por outros territorios como Euskadi resulta cutre». Para el BNG, los proyectos anunciados por Feijoo no anticipan nada bueno, y ha emplazado al jefe del Ejecutivo gallego a ser más transparente y llevarlos al Parlamento, con el objetivo de que se conozcan con exactitud cuáles son los criterios y quiénes son los potenciales beneficiarios. «Esa opacidade fainos pensar que os recursos van ir a un puñado de mans, ás das empresas do IBEX35, ás multinacionais que cotizan en bolsa, ás grandes eléctricas, deixando de lado ao tecido empresarial galego, á pequena e mediana empresa, aos sectores produtivos, aos autónomos. ¿Quen os redacta? ¿A Xunta ou as consultoras privadas?», se ha preguntado en tono crítico la portavoz nacionalista.

En su discurso, Pontón advirtió del riesgo de que se comentan los mismos errores que en el 2008, cuando se rescató a los bancos con dinero público, y se dio la espalda a la gran mayoría social. El BNG considera que hay que aprovechar la pandemia para cambiar el modelo, y avanzar hacia una mayor cohesión social, capaz de reducir los niveles de pobreza y desigualdad, que, a su entender, no han parado de crecer a lo largo de la última década. En un encuentro interinstitucional, la portavoz nacionalista ha avanzado los criterios que deben tenerse en cuenta para hacer el reparto, así como los objetivos que deben inspirar los proyectos a sufragar. Entre los primeros está el PIB por habitante, la tasa de actividad laboral, la situación demográfica, el peso del rural para que los fondos no se escoren hacia las urbes, el envejecimiento de la población por el mayor cueste que implica en la prestación de servicios y la toma en consideración de las comarcas afectadas por procesos de transición energética. En relación al segundo aspecto, el Bloque sintetiza en un decálogo los objetivos que deben estar detrás de los proyectos: fortalecer los sectores productivos, reforzar el sistema sanitario, impulsar la creación de empleo, revertir la regresión demográfica, potenciar a las políticas sociales y de cohesión con servicios de calidad y todo el territorio, impulsar la transición ecológica, energética y digital, promover la investigación y el conocimiento y su traslación al tejido productivo y modernizar las infraestructuras.