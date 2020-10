Dani Mallo, exfutbolista: «Nunca pensei meterme en política»

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

15/10/2020 05:00 h

Deixar o fútbol e facerse comentarista é algo relativamente habitual. Pasar do céspede aos banquiños, tamén. O que non é tan habitual é cambiar os estadios por un despacho municipal. Mais Dani Mallo (A Coruña, 1979) fíxoo. Flamante porteiro do Deportivo e do Lugo, entre outros equipos, colgou os guantes no ano 2017, e no 2019 volvía fichar, desta volta por un partido local, Unión por Cambre (UXC). «Nunca pensei en meterme en política, pero propuxéronme colaborar e pensei que sería bo axudar aos veciños de Cambre, devolverlles o cariño que sempre me deron, porque se di que ninguén é profeta na súa terra, pero eu nunca o sentín así», explica. Así que dende hai máis dun ano, Mallo está á fronte do departamento de Cultura, Deporte e Xuventude da localidade na que reside cos seus tres fillos e a súa muller. «No local, a política é máis persoal, en ámbitos autonómicos ou estatais será máis complicado, pero aquí gústame a proximidade coas persoas, poder explicarlle á xente por que podes ou non podes facer o que che piden», argumenta o exporteiro. No outro lado da balanza, no negativo, coloca o non poder atender todas as peticións e a cantidade inxente de burocracia: «Ten que ser así para ter todo controlado e fiscalizado, pero para min é o máis duro», recoñece.

«Gústame a proximidade coas persoas, poder explicarlle á xente por qué podes ou non podes facer o que che piden»

Meterse a concelleiro non foi o único xiro na súa vida dende a retirada deportiva. A súa muller é voluntaria da Cruz Vermella, e animouno a seguir os seus pasos. Había nese momento unha vacante na base de mar, nos servizos de salvamento, e alí acabou. «Nunca o pensara, porque nunca fun unha persoa moi relacionada co mar, pero propuxéronmo e namoreime do mar dende o primeiro momento, quedei prendado da base e dos excepcionais compañeiros, e ademais podes axudar a xente que está traballando a diario nun medio hostil», conta. Ata o momento participou nalgunha manobra de remolque e en atención a problemas mecánicos, pero mantense en forma para o que se poida precisar. «Hai que ter un mínimo de forma física e de preparación. Non é que estea como cando xogaba ao fútbol, pero intento manterme o mellor posible e non me custa, xa estou acostumado a unha vida saudable», engade.

Durante o confinamento, tamén exerceu de voluntario de apoio ante o covid, facendo por exemplo a compra a algúns dos seus veciños. Agora, no que denomina «nova anormalidade» batalla coas súas propias complicacións, como o traballo multiplicado no Concello polos novos protocolos ou a máis complicada que nunca volta ao cole dos seus tres pequenos.

«Meu avó levoume a Riazor por primeira vez»

Ao fútbol tamén segue vencellado. É delegado da Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), e tamén colabora como comentarista deportivo. De feito, agora ve o fútbol con lápis e papel: «Agora fíxome en cousas que antes non, intento analizar por que fan un movemento ou outro...», di. Tamén está a sacar o título de adestrador principal, e xa ten o de preparador de porteiros, labor na que colaboraba a tempada pasada nas categorías inferiores do Deportivo, e que non lle importaría retomar este ano. I é que o clube coruñés segue a ser o clube dos seus amores -«meu avó levoume a Riazor por primeira vez», lembra-, para o que pide apoio no seu ano máis difícil: «Será moi complicado, a categoría é moi dura. É o momento de que todos esteamos co Dépor nos seus momentos máis duros», defende.

