El confinamiento de 10 profesores obliga a recreos forzosos en un instituto de Vigo

La Voz de Galicia maría j. fuente

vigo / la voz 15/10/2020 05:00 h

Alumnos del Instituto de Beade, en Vigo, se ven obligados a hacer una especie de recreos continuos al estar confinados una decena de profesores del centro. La medida, que se prolongará durante esta semana, afecta a diez grupos, que en total supone en torno a 150 estudiantes.

«Están en un recreo permanente, menos mal que no llueve y es un lugar acotado. No podemos dejarlos en el aula porque no tenemos personal para controlar a los alumnos de diez aulas y en el patio se puede hacer con menos», indican desde la dirección.

En principio, cuando se registró un primer caso de covid de un alumno que solo acudía unas horas por semana no hubo problema. La situación se complicó con la aparición del segundo caso con el que ya había más contacto de profesores y que ha llevado a permanecer en casa a los alumnos de un aula.

El centro, cumpliendo con su obligación, reflejó la situación en la aplicación de la Xunta para los protocolos covid e incluyó en el listado de gente del mismo grupo a alumnos y profesorado.

«Pensamos que a los docentes les iban a hacer una PCR enseguida, pero les llamaron de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las Fuerzas Armadas y les dijeron que se quedaran en casa, que tenían que confinarse. Igual pecamos de excesiva prudencia pensando que les iban a hacer la prueba, indican desde la dirección. En su opinión, la plataforma covid de la Xunta está muy bien porque se introducen los datos e informa, pero el problema es que también les llaman de la jefatura territorial de Sanidad, con lo que el trabajo se duplica y supone más tiempo para los responsables educativos.

Protestas de la ANPA

La ANPA del IES de Beade advierte que no es de recibo que los alumnos tengan que permanecer en el patio por falta de profesores, ya que, dice, casi puede ser peor el remedio que la enfermedad al exponerse a resfriados y gripes.

Entiende que este tipo de situaciones deberían de estar previstas para evitar que los institutos se vean indefensos y tengan que improvisar soluciones. El centro registró ayer un caso más de covid en un estudiante.

Los contagios en los centros educativos ascienden a 486

Las escuelas infantiles y centros educativos no universitarios de Galicia sumaron ayer 486 casos positivos por coronavirus, según datos hechos públicos por el Sergas. Son 65 casos más que el pasado viernes, último día en el que la Consellería de Sanidade ofreció los datos desglosados, antes del puente del Pilar.

El número de aulas cerradas por la incidencia del covid es el mismo que entonces, un total de 23, y también se mantiene el cierre de un centro completo. Se trata de la Escola Infantil María Ana de Celanova, cuya clausura se comunicó el viernes tras el positivo de un trabajador. El de esta guardería fue el segundo cierre de un centro decretado en Galicia, tras el registrado a mediados de septiembre en el Colegio Calasancio de Pontevedra, que registró al menos ocho positivos entre su personal.

Por áreas sanitarias, Ourense acumula el mayor número de casos, con 181 infectados en 71 centros educativos. Le sigue el área sanitaria de A Coruña, con 82 casos positivos y 55 centros afectados. En el área de Santiago son 75 las personas infectadas en el ámbito de la educación y hay cinco aulas clausuradas. La de Vigo cuenta con 65 casos activos que afectan a 42 centros. En el área de Pontevedra son 46 en 27 centros; en la de Ferrol, 19 positivos en 16 centros; y, en la de Lugo, 18 en 17 centros.