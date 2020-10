Tamayo niega que extorsione a un empresario de Vigo al que reclama 400.000 euros

0

La Voz de Galicia a. martínez

vigo / la voz 13/10/2020 05:00 h

El abogado y exdiputado socialista Eduardo Tamayo Barrena negó ayer haber extorsionado a un empresario del sector de la pesca de Vigo, cuestión por la que lo investiga la Guardia Civil. Afirma que reclama a Alfonso Caneiro el pago de una minuta de 400.000 euros por haberle prestado sus servicios como abogado cuando el gobierno de Guinea Ecuatorial le paralizó dos barcos de pesca tres años. «He sido abogado de Alfonso Caneiro cuatro años. He hecho un trabajo a nombre de su empresa frente al gobierno. Tengo una hoja de encargo profesional firmada por los dos en la que consta que mi minuta es el 10 % de la cantidad que se obtuviese», explicó ayer.

Según afirma, el gobierno de Guinea aceptó que se había producido una negligencia y que eso había conllevado un perjuicio, por lo que negociaron el pago de una indemnización al empresario vigués de 7,8 millones de euros y la devolución de los dos barcos de pesca. El pago se haría en dos plazos, uno de manera inmediata y el último al cabo de un año. «Cuando el gobierno guineano hizo el primer pago, le giré una minuta a mi cliente y me pagó». El problema surgió con el segundo pago. Tamayo afirma que hizo gestiones y que pudo comprobar que el gobierno guineano hizo efectivo lo que faltaba de la indemnización en la cuenta de la empresa en el Banco de Sabadell. «Caneiro me dijo que no había cobrado, pero inmediatamente transfirió todo ese dinero a una cuenta de otra sociedad». Al comprobar el supuesto engaño acudió a Miguel Bernad, fundador del sindicato Manos Limpias, para pedirle explicaciones, puesto que fue la persona que le puso en contacto con Caneiro. Bernad, que también está siendo investigado, hizo de intermediario y transmitió a Tamayo que el empresario vigués estaba dispuesto a pagarle 150.000 euros. «Era una propuesta de risa y me negué», explica. También intentó que mediara otro empresario de Vigo, también investigado. «A partir de ahí lo que tengo es la denuncia en el juzgado y la Guardia Civil. Es todo una patraña, una falsedad». Tamayo le ha presentado una demanda de devolución de cantidades.