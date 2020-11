«En Galicia hay cobertura 4G en sitios en los que en otras comunidades sería impensable»

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

02/11/2020 05:00 h

Al menos el 94 % de los gallegos utiliza el teléfono móvil, un equipamiento que se ha convertido en imprescindible y que, en la mayoría de los casos, acompaña las 24 horas del día a su dueño. Con esa omnipresencia llegan también las quejas, cuando la cobertura no es la necesaria para poder utilizar a ese compañero fiel, un fenómeno más habitual en zonas aisladas.

Pero, ¿es Galicia una comunidad con especiales problemas de cobertura? Javier Fernández Fraga, miembro de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG), reconoce que el territorio cuenta con dos puntos en contra. «La cobertura de telefonía móvil encuentra un impedimento muy importante en el relieve. Y en Galicia tenemos una orografía muy compleja. Además, tenemos el problema adicional de la dispersión. Ahora mismo se llega a niveles bastante altos de cobertura en porcentajes de población, pero hay muchos núcleos con poca población que quedan sin cubrir», explica.

Con todo, asegura que la situación es mejor de la que a veces se percibe por parte de los usuarios. «Yo me muevo mucho por Galicia, y por lugares difíciles, haciendo mediciones, y aquí hay cobertura 4G en muchísimos sitios que en otras comunidades sería impensable. En Castilla y León, por ejemplo, aunque es mucho más llana, alrededor de los ríos hay muy poca cobertura, incluso de 3G», argumenta.

Percepción engañosa

Uno de los fenómenos que lleva a percepciones engañosas sobre la cobertura en Galicia es confundir la posibilidad de conectarse en una zona con la posibilidad de hacerlo en concreto dentro del hogar. «El problema es que en Galicia, y sobre todo en el rural, tenemos muchas casas de piedra, y las casas de piedra son una muy buena pantalla para la señal de telefonía móvil» explica Fraga. Es decir, en la zona hay conexión, pero es la propia estructura del domicilio la que impide utilizar el teléfono en el interior. Como además, en muchos hogares el móvil ha sustituido al fijo, la sensación de incomunicación es mayor.

Fernández Fraga añade aún otro elemento distorsionador: en muchas ocasiones, la percepción de mala cobertura está relacionada con el uso de un operador en concreto. «El usuario sabe que él no tiene cobertura, no puede hacer llamadas, no puede acceder a Internet con su móvil... Pero lo que no siempre sabe es si eso mismo le pasa a los usuarios de otras operadoras. No se puede perseguir que todas las operadoras tengan cobertura en todas las zonas, se trata de que se complementen, y que por lo menos haya una compañía que dé cobertura», apunta el ingeniero, que resalta que en los últimos años se han producido importantes y rápidas mejoras tanto en cobertura como en velocidades de los servicios de telefonía móvil en Galicia.

Con todo, este experto señala que hay margen de mejora. Y aunque reconoce que la instalación de estaciones de telefonía móvil es un proceso lento de tramitar —«implican inversión, pero, sobre todo, disponer de terrenos, de alimentación eléctrica, y de permisos y trámites que implican a las tres administraciones: local, autonómica y estatal», cuenta—, cree que los poderes públicos están implicados en esa misión.

Plan de mejora

Un ejemplo de ello es el Plan para a mellora da cobertura móbil en zonas illadas puesto en marcha por la Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia). 94 ayuntamientos gallegos están adheridos a esa iniciativa (34 de la provincia de Lugo, 25 de la de Ourense, 23 coruñeses y 12 pontevedreses). Esos municipios han detectado y comunicado las áreas de sombra en las que no tienen servicio y han localizado posibles emplazamientos que ceder a la administración autonómica para la instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones.

La Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia está ultimando la revisión de esas zonas para comprobar la dimensión de esos problemas de cobertura y su posible solución. Una vez terminado este proceso, que ya está próximo a culminar según la Xunta, se creará un mapa de zonas de actuación. El operador público Retegal se encargará de construir las torres de comunicación, los ayuntamientos afrontarán la acometida eléctrica (para lo que podrán solicitar ayudas de hasta 30.000 euros) y se abrirá una convocatoria pública para que los operadores telefónicos completen el despliegue de infraestructuras.

Javier Fernández Fraga es precisamente uno de los profesionales que colabora en la revisión y mediciones de las zonas que podrán integrarse en el plan. «Nuestra misión es identificar las zonas, verificar la magnitud del problema y comprobar si se puede resolver». Para ello, en sus pruebas verifican tanto la cobertura de datos como de voz de las distintas generaciones de telefonía móvil existente, haciendo comprobaciones como la velocidad de subida y bajada de datos o la latencia, además de verificar los niveles de señal que se reciben en los teléfonos comprobando los tres operadores que tienen red propia de telefonía en Galicia: Orange, Vodafone y Movistar. Revisan también si las parcelas puestas a disposición por los concellos son adecuadas para resolver los problemas de cobertura.

La iniciativa de la Amtega aspira a que todos los gallegos dispongan de una conexión de calidad a las redes móviles, independientemente de su lugar de residencia. Con todo, lograr un cien por cien de cobertura es, en realidad, imposible. «Eso no se plantea en ningún sistema de radio, no es viable. Llegaría un momento que para dar servicio a dos personas haría falta montar una estación base completa de más de 60.000 euros y 100.000 euros de instalación eléctrica», apunta Fernández Fraga, que recuerda que, en última instancia, para ese tipo de casos resta la posibilidad de ofertar los servicios de Internet y voz por satélite.