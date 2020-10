Feijoo le remite a Sánchez su propuesta para reformar la Ley de Salud Pública

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 08/10/2020 15:03 h

La Xunta le tomó la palabra al presidente Pedro Sánchez y, tal como anunció Alberto Núñez Feijoo hace unas semanas ha realizado una propuesta para reformar la Ley de Salud Pública que permita a las autoridades públicas tomar decisiones restrictivas para frenar la pandemia sin tener que someterse a las valoraciones judiciales de cada medida, y evitar así recurrir al estado de alarma. La iniciativa se elevó al Consello da Xunta el mismo día en que la Justicia madrileña ha desactivado las medidas en ayuntamientos de la comunidad.

Feijoo sostiene que la legislación sanitaria no se actualiza desde 1986 y, a su juicio, la actualidad de la mañana ha demostrado que el Gobierno central, los autonómicos y los comités clínicos que toman decisiones necesitan un «refrendo legal e non estar en función de cada tribunal». Por ello aboga por mecanismos «instrumentos útiles» para luchar contra la pandemia que en el documento firmado y remitido a Moncloa se resumen en dos vías: un catálogo de medidas limitativas para el control de personas enfermas y de contactos estrechos, así como la opción de regular las vacunas obligatorias para no tener que judicializar cada decisión. Y también incide en las medidas de control y salida y entrada de determinados territorios y la elaboración de pruebas diagnósticas. Y, por otro lado, plantea los requisitos para poder aplicar estas iniciativas, como el hecho de que sean casos de urgencia, que se publiquen previamente en los boletines oficiales y que primen el respeto a la dignidad de las personas y el carácter voluntario. «Trátase de validar as propostas das comunidades autónomas sen ter que acudir ao estado de alarma», resumió el jefe del Ejecutivo gallego.

Sobre las decisiones similares a las de Madrid que se están tomando en Galicia, Feijoo recordó que, de momento, los tribunales están avalando las medidas de la Xunta, aunque faltan por conocer algunas cuestiones más recientes relacionadas con las restricciones en Ourense. «En Galicia estamos tratando de motivar las decisiones y las están autorizando, pero lamento la sensación de inseguridad que vivimos en este país».