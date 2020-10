El PSOE presiona al PP para que Villarino releve a Jácome como alcalde de Ourense

0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 07/10/2020

Mientras Gonzalo Pérez Jácome sigue al frente del Concello de Ourense en un gobierno formado únicamente por tres de los 27 concejales que tiene la corporación, PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo para plantear una moción de censura. El entendimiento entre ambas formaciones es imprescindible para que la operación prospere y los socialistas pretenden que los populares la apoyen para después gobernar en minoría. El PP ha dado a entender que no aceptará esa fórmula y que exigirá una cuota de poder en el nuevo ejecutivo, por lo que el líder del PSOE ourensano, Rafael Rodríguez Villarino, les pidió ayer «que se aclaren».

Según el portavoz socialista, si no aceptan un gobierno en minoría con él como alcalde «que formulen unha alternativa». Villarino urge una solución al desgobierno actual en el Concello de Ourense y se dirige así al PP: «Non poden seguir máis tempo calados e escapando da súa responsabilidade. Este non é un problema alleo ao PP, é un problema provocado por eles». Además, el líder del PSOE respondió a las críticas por su ausencia en la reunión convocada por Ciudadanos este lunes para negociar la moción de censura. Lamentó la presencia de dos ediles díscolos de Democracia Ourensana y recordó que su firma no contaría para alcanzar los catorce concejales necesarios para que la operación salga adelante: «Parece pintoresco, por dicilo dun xeito suave».

Rafael Rodríguez Villarino explicó que el PSOE fijará su propia hoja de ruta para las negociaciones con el resto de grupos y, precisamente, ayer se celebró una reunión para tratar este asunto. A ella asistió él mismo, su secretario de Organización, Juan Carlos Francisco Rivera, y su homólogo a nivel autonómico, José Antonio Quiroga, así como los concejales del grupo. Pese a las discrepancias entre ellos sobre las negociaciones, hubo unanimidad en la decisión de impulsar la moción de censura. Villarino explicó que el PSOE tiene la voluntad «inequívoca» de llegar a acuerdos y avanzó que el partido iniciará contactos con el resto de formaciones.

Por otra parte, el portavoz del BNG, Luis Seara, anunció que no volverá a participar en más reuniones para la negociación de la moción de censura si no es para firmarla ya.