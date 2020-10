Feijoo descarta dotar de fondos extraordinarios a los concellos por los gastos de la pandemia

0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 07/10/2020

El presidente de la Xunta descarta dotar de fondos adicionales a los concellos para hacer frente a los gastos extraordinarios que les ocasiona la crisis del coronavirus. En un encuentro entre representantes del Gobierno autonómico y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Núñez Feijoo recordó que las ayudas a los ayuntamientos para la lucha contra la pandemia eran competencia del Estado, y que las comunidades autónomas también tenían que hacer frente a gastos extraordinarios; entre ellos, el apuntalamiento de la atención primaria.

Núñez Feijoo no escatimó críticas al Gobierno central en sus argumentos. «Entendo a posición dos alcaldes, aos que non lles deixan nin gastar os seus propios presupostos», dijo. Subrayó que, a su entender, «o lóxico» sería que una parte de los remanentes de las administraciones locales se pongan a disposición de los concellos. Y subrayó que el fondo del Gobierno central para el próximo ejercicio se financiará, en parte, con deuda pública de las comunidades autónomas. Todo ello, advirtió, disparará en España «unha débeda histórica», «e nós estamos a favor de cumprir co déficit público».

La Fegamp, no obstante, no ceja en su empeño de lograr fondos adicionales de la Xunta para gastos extraordinarios, como la limpieza de los colegios y otras medidas de seguridad a las que obliga la crisis sanitaria. «Seguiremos insistindo», advirtió el presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela.

Con todo, el presidente de la Xunta anunció una nueva reunión para concretar el alcance y el contenido del Fondo de Cooperación Local para el próximo año, ahora que las comunidades autónomas disponen de unas directrices del Gobierno central sobre el techo de gasto. Aunque Feijoo dijo que todavía había «moitas incógnitas», adelantó que la Xunta empezará a trabajar en la elaboración de las cuentas autonómicas para el 2021.

A la Fegamp le dijo que Galicia es la tercera comunidad autónoma que más dinero transfiere a los concellos: «1.300 millóns de euros nos últimos anos», precisó. E invitó a los alcaldes a seguir colaborando «para priorizar proxectos de interese mutuo».