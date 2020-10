El 78 % de los gallegos volvería a votar lo mismo que en las autonómicas y solo un 4 % cambiaría de siglas

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 07/10/2020 13:43 h

Las elecciones autonómicas de julio tendrían un resultado bastante parecido al que arrojaron las urnas el 12 de julio a tenor de las respuestas dadas por 3.037 personas en un estudio poselectoral elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el 8 y el 22 de septiembre pasados. En dicho sondeo, hasta el 78 % declara que votaría por el mismo partido por el que lo hizo en los comicios gallegos tras conocer el resultado de los mismos. Un 11,2 % se decantaría ahora por la abstención o el voto en blanco al conocer las tendencias generales y solo un 4 % manifiesta que habría votado por unas siglas distintas a las que eligió su hubiera sabido cuáles iban a ser los resultados reales.

En el trabajo del CIS, los consultados en un total de 268 municipios de la comunidad gallega muestra su mayor fidelidad hacia el PP, partido al que hasta un 11,9 % de los preguntados advierte que con absoluta seguridad lo votaría siempre. El BNG es la segunda opción que presenta los mayores niveles de adhesión, con un 10 % de encuestados que no albergan ninguna duda de que lo seguirán votando. Son los partidarios de la organización nacionalista los que presentan un grado de estabilidad más estable, ya que al conceder una nota del 0 al diez para reflejar el grado de probabilidad de que le sigan dando su voto, arrojan una media de estabilidad electoral de un 4,6, por un 4,5 en el caso del PSdeG y un 3,6 para el PP.

Lo que manifiesta con total claridad la mayoría es que nunca votaría a VOX, así lo señala el 75,3 % de los encuestados, reiterando a Galicia como el único territorio junto a Navarra que no cuenta con presencia institucional de los partidarios de Santiago Abascal. Unidas Podemos es la segunda organización que genera más rechazo, pues el 44,3 % asevera que nunca le darán su confianza. Lo mismo advierte el 41 % respecto a Ciudadanos, y curiosamente lo hace también respecto al PP otro 40 % que le da un cero con grado de probabilidad de voto en el futuro, circunstancia que no le ha impedido a Alberto Núñez Feijoo obtener tres mayorías absolutas seguidas.

La mayor duda que el CIS apunta que sufrieron los que no tenían claro su voto se registró entre los que no sabían si optar por el BNG o el PSdeG. Ese escenario lo manifiesta el 19,3 % de los encuestados para unos comicios en los que los nacionalistas recuperaron la segunda plaza del Parlamento. Las dudas entre elegir la papeleta del BNG o la de Galicia en Común, Anova, Mareas se suscitaron entre el equivalente al 14,8 % de los electores. Solo un 1,8 % manifiesta que se lo tuvo que pensar entre el PP y Vox y un 3,2 entre los populares y Ciudadanos. La dicotomía fue mayor entre los que no sabían si votar al PP o al PSdeG, pues llegó a un 8 % de los casos ese planteamiento.

El CIS apunta que en la determinación del voto pesó para más electores la defensa de las ideas que hace el partido elegido (en un 28,2 %), que el perfil de los candidatos (27,6). Y el 44,8 % manifiesta que su opción política la eligió antes del inicio de la propia campaña electoral.

La Voz de Galicia, líder destacada

En la formación de un criterio y la obtención de información política y electoral más de la mitad de los encuestados apunta que opta en el caso de los periódicos por leer La Voz de Galicia. Así lo indicaron de manera espontánea el 55,6 % de los consultados por el centro de investigaciones en su estudio poselectoral de los comicios autonómicos. A mucha distancia y como segunda fuente de información y consulta se sitúa Faro de Vigo (17,5), como tercera opción El Progreso de Lugo (5,7), seguidos de El País (5,5); La Región (3,9); Diario de Pontevedra (2,1); El Correo Gallego (2), y El Mundo (0,8).

En formato digital, la web de La Voz de Galicia vuelve a recoger la preferencia mayoritaria de los encuestados por el CIS, al declarar que la siguen un 43,8 %, mientras que desciende a un 9,8 % tanto en el caso de Faro como de El País; un 7,6 lee El diario.es; un 2,7 El Mundo, y un 2 % El Progreso.