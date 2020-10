Sangría de bajas en la dirección de Podemos en Galicia tras la debacle en las autonómicas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s. luaña

Santiago / La Voz 07/10/2020 05:00 h

La debacle en las elecciones autonómicas de Podemos Galicia, cuya candidatura en coalición con Anova y las mareas no logró representación en el Pazo do Hórreo, está provocando un goteo de bajas en la dirección autonómica que lidera su secretario xeral, Antón Gómez-Reino, candidato a la Xunta de Galicia en Común-Anova Mareas y diputado de Galicia en Común en el Congreso. Tras unos meses de reflexión para analizar las causas de la derrota, la organización pretende reconstruir su modelo en la comunidad, pero lo hará con importantes ausencias en el equipo directivo.

A la dimisión de la que era secretaria de Municipios, la exdiputada Luca Chao, se sumó la de Álex Botello, secretario técnico de Medio Ambiente y Movimientos Sociales , y en las últimas horas, la de Enma Otero, concejala en Ames. Estas bajas se suman a las que se produjeron meses antes entre los afines a Carolina Bescansa, como Natalia Prieto, Rogelio Santos o Ana Abella.

Enma Otero envió una carta a los inscritos de Podemos Galicia en la que explicaba las razones de su renuncia, sin ahorrarse críticas a la organización, a cuya cúpula acusa de negar la participación de la militancia. Según la edila de Ames, que forma parte del gobierno local que preside el socialista José Miñones, «a dirección non albiscou o que se lle viña enriba, quizais porque estaban moi entretidos en buscar alianzas máxicas e estratéxicas dignas de Xogo de Tronos que nefasto resultado nos aportaron». Otero Uhía lamenta que no se haya hecho autocrítica ni se hayan depurado responsabilidades: «Entendía, e entendo, que este órgano xa non está lexitimado para continuar e que debería nomearse un equipo técnico que comandase o partido, non entanto se convoquen novas eleccións aos órganos de representación autonómica. A miña proposta foi ignorada». No está de acuerdo, tampoco, con la hoja de ruta diseñada para la conferencia política que la dirección de Gómez-Reino ha puesto en marcha, porque, pese a participar en ella «de boa fe», asegura que no se aceptan las críticas y que incluso «hai tempo que me invitan a marchar». Por eso lo deja, para seguir como militante de base.