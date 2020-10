El colegio de Oleiros donde olvidaron a un niño en el autobús escolar ya tiene nueva directora

A directora do colexio onde esqueceron un neno no bus escolar di que ía comunicar os feitos, pero priorizou a atención ao alumno e á familia

«Só podo dicir que todas as miñas actuacións foron priorizando a seguridade e a integridade do neno». María José Ruiz é a directora do colexio Luís Seoane, de Mera (Oleiros), no que o martes da semana pasada un neno quedou sen ir á súa clase de educación infantil porque se esqueceron del no autobús escolar. Baixaron os seus compañeiros, pero nin a coidadora nin o condutor se deron de conta de que este neno seguía no transporte, probablemente porque quedara durmido. O bus seguiu ata unha nave da empresa Eliseo Pita situada a uns quince quilómetros do colexio, e alí quedou aparcado durante catro horas, co neno dentro do autobús, só e abandonado. A coidadora foi despedida pola empresa, e a directora do centro escolar foi citada de forma urxente pola Inspección educativa para pedirlle explicacións por non comunicar os feitos logo de producirse.

Seguir leyendo