Los socialistas de Ourense presionan para una moción en la que hay acuerdo de fondo

Santiago / La Voz 04/10/2020 05:00 h

La madeja política de Ourense sigue muy lejos de desenredarse pese a las oportunidades que la dinámica municipal le ha dado esta semana. Socialistas y populares tienen en sus manos la alternativa a la escuálida situación del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, pero ni unos ni otros están en la misma página del libreto de la moción de censura, ni a nivel municipal, donde demostraron sus dificultades para entenderse en el último pleno local; ni a nivel de cúpulas.

El PSdeG ha tomado la iniciativa tras el visto bueno de su directiva, que este viernes apremió la apertura de negociaciones para acabar con el «caos municipal» de la tercera ciudad de Galicia. La ejecutiva liderada por Gonzalo Caballero delegó en la Secretaría de Organización para trabajar con los órganos del partido en la provincia para explorar «as vías posibles» para una solución, instando a todas las fuerzas políticas a colaborar en el desbloqueo. Los socialistas aseguran que quieren dejar los intereses partidistas a un lado para que afloren los de la ciudad, pero recuerdan que la candidatura encabezada por Rafael Rodríguez Villarino fue la más votada (9 concejales de 27) y, por tanto, la «alternativa lexítima de goberno para Ourense».

Reacción en cascada

Con la orden desde Santiago activada, la ejecutiva provincial y la gestora de la agrupación local se han puesto a trabajar en la moción de censura, para la que celebrarán esta semana entrante una rueda de encuentros con las diferentes formaciones políticas con representación municipal: Partido Popular (7 ediles); Ciudadanos (2); BNG (2); y también cuentan con dialogar con Democracia Ourensana, que obtuvo siete actas tras las elecciones, aunque en estos momentos el regidor solo tiene el apoyo de dos concejales. La moción precisa al menos 14 votos de los 27, recuerdan los socialistas, que reclaman una solución «co maior consenso posible», que a su entender solo se alcanzará con la voluntad de los grupos políticos que «están a frear os avances por acción ou por omisión».

Los populares, que durante el mes de septiembre esperaron por algún movimiento de renuncia de Jácome, también manejan la opción de la censura pero no terminan de fijar los términos de la operación para articular el relevo en la alcaldía. A diferencia del PSdeG, la cúpula de los populares en Galicia sostiene que la situación se debe manejar desde Ourense, cuyo grupo municipal asume su papel crucial, y que al mismo tiempo exige sentarse «sin condiciones preestablecidas», según dejaron constancia en la última sesión plenaria.

Sobre la mesa hay otra oferta de diálogo, la que están propiciando los dos concejales de Ciudadanos, que ya mediaron a principios de esta semana con una reunión en la que PSOE y PP coincidieron en el fondo —echar a Jácome— pero no en las formas ni en la resolución, porque los populares ourensanos entienden que no deben dar su apoyo sin más, porque como grupo no quieren «ser utilizados por nadie», aseguraron tras un encuentro que podría repetirse este lunes. Los socialistas, por su parte, insisten en «construír un goberno representativo do sentir maioritario da cidade que dea resposta ás necesidades da veciñanza de xeito responsable».