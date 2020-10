Pedro Sánchez pide unidad y cohesión para poder repartir los 14.000 millones de los fondos europeos

Creen que la imagen de España en el exterior es mala y que hasta finales de la primavera los mercados financieros no van a recuperar los niveles del 2019

La falta de confianza en los líderes políticos, inmersos en guerras peligrosas y estériles y preocupados por su propio sillón frente al futuro de la sociedad, es uno de los grandes problemas que han puesto sobre la mesa los empresarios que acaban de participar en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se está celebrando en la isla de A Toxa. Los ponentes fueron duros. El presidente de Renault España y vicepresidente ejecutivo del grupo automovilístico, advirtió de que en España hemos perdido la confianza en los consumidores, con lo cual cualquier medida que se adopte no va a ser efectiva. Además, dijo: «Nuestra imagen en el exterior es mala. No hay dinero para todos, pero hay sectores tractores por los que hay que apostar», y consideró que hasta finales de la primavera los mercados financieros no van a recuperar los niveles del 2019.

