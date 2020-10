Mariano Rajoy: «Con las personas que han fallecido es lamentable que las instituciones no lleguen a acuerdos»

0

La Voz de Galicia Sofía Vázquez

Redacción / La Voz 02/10/2020 15:05 h

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que participa en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, reconoció que luchar contra la pandemia es muy difícil, pero subrayó que «con las personas que han fallecido es lamentable que las instituciones no lleguen a acuerdos».

Al ser preguntado, Rajoy consideró que al principio de la pandemia hubo una mala valoración del riesgo. «Vimos a China y a Italia y aquí se nos daban mensajes de excesiva tranquilidad, y pocos días después salió adelante el decreto de alarma. En ese momento el Gobierno actuó bien». «Luego -añadió- ha habido problemas con las mascarillas, con los test, pero hubo uno capital: no haber llegado a un consenso de todas las fuerzas políticas».

A su juicio, en cualquier crisis es importante acertar en el diagnóstico -«una realidad ignorada acaba cobrándose su venganza»-, estar preparado -«tener capacidad financiera y cuentas públicas saneadas, tener hechas las reformas»-, conseguir la complicidad de la gente -«si se logra, aunque a la población no le guste las medidas, las entiende»-, «y la cuarta y fundamental es el acuerdo». «Para alcanzarlo la mayor responsabilidad la tiene el que ocupa el puesto más alto. Hay que echarle horas, ceder, explicar, comer... Con las personas que han fallecido no es de recibo no llegar a acuerdos», sentenció.

«Los referendos son máquinas de generar divisiones en la sociedad»

Abordó también el expresidente la situación del Reino Unido, «e incumplir tratados no traerá consecuencias agradables», y confesó que había hablado con David Cameron cuando hizo el referendo de Escocia y luego el del Brexit, y respecto a este último dijo que había «abdicado» de su responsabilidad como primer ministro. «Los referendos son máquinas de generar divisiones en la sociedad», sentenció.

Abordaron en el foro los populismos, y Mariano Rajoy quiso hablar «de los nuestros». «Observo -dijo- que hay españoles que tienen temor por lo que está pasando. Parece que todo lo que se hizo en España en los últimos 40 años no vale para nada». Respaldó la Constitución, que diseña las reglas de juego que «todos aceptamos, y una reconciliación de muchos españoles que estuvieron enfrentados». Para que a nadie le quede dudas: «Apoyo la Constitución, sus normas, sus reglas de juego, la reconciliación de españoles, la monarquía y a nuestras instituciones».