¿Hay padres que no envían a sus hijos al colegio por miedo al covid-19?

redacción / la voz 03/10/2020 05:00 h

¿Hay familias absentistas en Galicia? ¿Padres que no envían a sus hijos al colegio por miedo al covid-19? Sí, las hay. Pero son una minoría que poco a poco va desapareciendo.

Hasta ahora se daba de forma aislada en infantil, donde la asistencia al colegio, siendo obligatoria —la etapa no lo es, pero si un alumno está matriculado tiene que acudir a clase— es más flexible por la propia edad de los niños. Muchos se pasan semanas acatarrados, enlazando una gripe con una gastroenteritis. La asistencia a clase es, por tanto, irregular, aunque la práctica totalidad de los alumnos acude diariamente al colegio.

1.500 colegios y ninguno cerrado

En primaria el absentismo se toma mucho más en serio, y este año no será diferente. «Sei dalgúns pais doutro colexio —reconoce Ramón París— que ao principio dicían que non ían levar aos nenos ao centro. Pero sobre todo o fixeron neses días de setembro». Hoy todos los niños están escolarizados. Por una parte porque «hai bastante tranquilidade, vese que as cousas se fan ben», y de hecho las cifras de positivos en covid se están estabilizando en la escuela gallega, donde de 1.500 colegios con por lo menos 10.000 aulas solo había ayer viernes 32 cerradas y ningún centro entero; de los 350.000 niños y jóvenes en clase, además de unos 40.000 profesores, hay 361 casos positivos.

«O medo ao covid non é un motivo para faltar á clase»

Pero no solo eso influye para que las familias dejen a sus hijos en clase. Rosa Mosteiro, la directora del CEIP Raquel Camacho, recuerda que «as familias tiñan medo pero o plan de acollida explicóuselles moi ben e iso as tranquilizou». Y añade: «O medo ao covid non é un motivo para faltar á clase». El alumno que no acuda tiene que contar con un certificado médico que justifique la medida, y si no lo tiene «nós temos a obriga de tramitar o protocolo de absentismo». Si un estudiante falta el 10% del tiempo de un mes a clase sin justificación, se abre el citado protocolo. Rosa Mosteiro explica que en su centro no se ha detectado ningún caso: «Ao contrario, non podo máis que agradecer o comportamento das familias, tanto no confinamento coma agora».