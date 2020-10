Los empresarios cargan contra la «ineptocracia» política y la falta de confianza en la clase dirigente

0

La Voz de Galicia Sofía Vázquez

02/10/2020 12:44 h

La falta de confianza en los líderes políticos, inmersos en guerras peligrosas y estériles y preocupados por su propio sillón frente al futuro de la sociedad, es uno de los grandes problemas que han puesto sobre la mesa los empresarios que acaban de participar en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se está celebrando en la isla de A Toxa. Los ponentes fueron duros. El presidente de Renault España y vicepresidente ejecutivo del grupo automovilístico, advirtió de que en España hemos perdido la confianza en los consumidores, con lo cual cualquier medida que se adopte no va a ser efectiva. Además, dijo: «Nuestra imagen en el exterior es mala. No hay dinero para todos, pero hay sectores tractores por los que hay que apostar», y consideró que hasta finales de la primavera los mercados financieros no van a recuperar los niveles del 2019.

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, advirtió que nadie sabe cuándo se acabará la pandemia, por lo que la situación económica puede ir a peor y hay que pensar en dos o tres años de distanciamiento social y de restricciones.

Ineptocracia fue el término que introdujo John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, y argumentó: «Tenemos un problema sanitario, otro económico y otro institucional, y vamos a tardar en recuperarnos, de tal manera que en el 2023 vamos a estar donde estábamos en el 2019. Manejamos muy mal la primera y la segunda ola de la pandemia, y en este momento las instituciones y el Gobierno están luchando contra la monarquía. Necesitamos sensatez, un pacto de Estado entre los políticos, porque los empresarios solos no podemos levantar este país».

Los ponentes, entre los que se encontraba también Emiliano López Achurra, presidente de Petronor, consideran que hay que apostar por la reindustrializar el país, pero con un plan integral y pactado porque, están convencidos, en otros países como Holanda, Francia y Alemania pueden cambiar sus gobiernos, pero ninguno sus estrategias. Y en este contexto pusieron en duda cómo se van a repartir en España los multimillonarios fondos europeos (140.000) que llegarán, que en parte son a fondo perdido (57 %) pero otra parte muy importante son un crédito. Advirtieron además que España corre el riesgo de que cuando llegue con sus proyectos a Bruselas se los echen para atrás porque no tengan fuerza, con lo que se perdería la opción de aprovechar ese dinero.

«Todos los jóvenes se nos van fuera de España. ¿Qué hacemos para que se queden en el país? Nada», se respondió el presidente de Renault, quien está convencido que la crisis sanitaria se va a convertir en una crisis social muy grave en España. Puso como ejemplo de falta de interés por las nuevas generaciones que a su hijo, ingeniero, le ofrecían en el país un salario de 18.000 euros, una cantidad que en el extranjero se incrementa en un 70 %.

López Achurra cree que hay que apostar por impulsar las cadenas de valor, y aprovechar que la pandemia ha obligado a la Comisión Europea a no imponer la política de competencia frente a la política industrial. Recordó también que ahora ya no hay esas instituciones financieras importantes y radicadas en un territorio que hicieron posible en el País Vasco, por ejemplo, la creación de Petronor o de los Altos del Duero.

«No desaproveches una buena crisis». La frase pronunciada por Winston Churchill la recuperó el presidente del Círculo de Empresarios, quien denunció que hasta el momento las ayudas a las empresas ha sido «muy pobre» Recordó que el Banco Mundial posiciona a España en el puesto número 95 del ránking de países en los que es más fácil crear una empresa. «Alemania tendrá ERTE hasta el 2021 sin ninguna discusión, Trump llegó con el helicóptero de dinero y repartió 600 dólares para los ciudadanos... Es un momento, una oportunidad que no hemos tenido en años para transformar la sociedad y hacer reformas que lastran el crecimiento y potencial del país». Y añadió: «Los mejores se están marchando. La tristeza es la ineptocracia. No podemos atacar al rey, a Madrid, estamos enfrascados en peleas, contra la Constitución, que son tremendas, y lo hacemos en unos momentos en los que la única importante es la pelea del covid».

Jaime Malet dijo que hay que «reinventarse y pensar, que es gratis». Apostó por las estratégicas público-privadas, por la despolitización de los planes industriales, apostar por la flexibilidad, la buena regulación y la formación porque «habrá un trasvase de recursos humanos de unos sectores que tienen que adelgazar a otros que tienen que engordarse». Y en este contexto vamos a perder soberanía porque en el horizonte es posible que haya empresas de países del norte que miren lo que se hace en España para comprar compañías.

Coincidieron los ponentes en que los 140.000 millones los debe de controlar el Gobierno central para abordar la reindustrialización de un país en un conjunto y no fomentar el conchaveo.