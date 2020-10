Pontón reprocha a Feijoo que haga partidismo y se suba «ao barco á deriva do PP» en la lucha contra el covid

converter o problema de Madrid no problema de todos

La líder del BNG rechaza que el problema que tiene Madrid por su elevado número de contagios por coronavirus se convierta «no problema de todos» y reprocha al presidente de la Xunta que haga «partidismo» con esta cuestión y que se suba «ao barco á deriva do PP pilotado por Casado e Ayuso». En un almuerzo informativo en el que estuvo acompañada por Goretti Sanmartín, portavoz del BNG en el Concello de Santiago, Ana Pontón pidió al presidente de la Xunta que no supedite la salud de los gallegos a la estrategia partidista del PP y a la «incapacidade» del Gobierno central y de las autoridades de la comunidad madrileña para llegar a un acuerdo sobre el agravamiento de la pandemia «cando están en xogo as vidas das persoas». Una situación, la que vive Madrid, que la portavoz del Bloque calificó de «esperpento».

Pontón, que dio todo su apoyo a la población madrileña por la situación sanitaria en la que se encuentra, mostró su preocupación «por como se está xogando coa saúde das persoas». Lamentó que el problema de Madrid se haya convertido «no problema de todos» y pidió «sensatez, cordura e diálogo» para que se tomen las medidas necesarias. «Que se baixen das súas atalaias madrileñas, que non fagan da xestión da pandemia unha cuestión partidista», pidió.

La portavoz nacional del BNG mostró su satisfacción por la ampliación de los ERTE porque supondrá un aplazamiento de los efectos de la crisis en los sectores más afectados, como la hostelería y el turismo. Aseguró, sin embargo, que en Galicia no era suficiente y pidió a la Xunta «un plan de rescate» para ayudar a un sector que representa el 13 % del PIB de la comunidad.