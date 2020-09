«¿Quién habló de rendirse? Ciudadanos está vivo y en Galicia hace falta refrescar»

0

La Voz de Galicia c. punzón

vigo / la voz 30/09/2020 05:00 h

Después de verse relegada a ser la sexta fuerza política en las autonómicas, Ciudadanos inicia de manera formal la etapa de Inés Arrimadas, con Beatriz Pino de nuevo como referente en Galicia. Mantiene la ahora coordinadora de Cs que tendrán «más autonomía». Sus objetivos: recuperar a los gallegos que les llegaron a dar 182.000 votos en las generales de abril del 2019 y a los que integraron la formación.

-No se rinde. Pese a obtener solo 10.000 votos en las autonómicas, vuelve a la carga.

-En este partido hay una frase que es: ‘¿quién habló de rendirse? De eso, absolutamente nada. Sabemos resurgir de momentos complicados. Nacimos en Cataluña en contra de los elementos, luchando contra una lacra como es el nacionalismo, y costó, pero ganamos allí las últimas elecciones.

-No fue el caso de Galicia.

-Es verdad. No hay que esconder los números, no fueron buenos resultados, pero Ciudadanos está vivo en Galicia, sigue estando presente y con ilusión. Ahora toca mirar a medio y largo plazo y ver en qué podemos mejorar y en qué seguir trabajando. Y en Galicia las políticas sociales naranjas hacen más falta que nunca, porque el proyecto político que gestiona Galicia está agotado.

-¿Ese panorama a medio y largo plazo lo ven más asequible en Ciudadanos sin Feijoo?

-No es cuestión de marcarse un objetivo muy lejano, porque la sociedad gallega lo que demanda son soluciones para el día a día, como les ocurre a las familias, que necesitan de políticas sociales mucho más potentes ahora más que nunca. Hace falta renovación y por eso abogamos por limitaciones temporales de los mandatos. En Galicia hace falta refrescar.

-Y Ciudadanos ¿qué necesita cambiar para calar entre los votantes gallegos?

-Todos los gallegos estamos acostumbrados a ver la hegemonía del PP, que lleva muchos años sentado en el sillón de la Xunta y es humano que uno se acomode y ponga el piloto automático. Hay que dar tiempo a la sociedad para que perciba que estamos estancados con el PP. Cs demuestra donde cogobierna que las cosas se pueden hacer mejor.

-¿Tendrán menos dependencia de su dirección estatal?

-La idea de esta nueva estructura es dar un poco más de capacidad de maniobra. Vamos a poder manejar de manera más independiente los asuntos y problemas autonómicos, con programas ajustados a la situación de Galicia, tirando de gente con talento y de la sociedad civil.

-Recupera a Olga Louzao, pese a haberse alineado con el rival interno de Arrimadas, y prescinde de Laureano Bermejo. ¿Qué señal manda con ese cambio?

-Faltaría más que no se pudiese integrar a personas de otras corrientes. Yo misma no comparto todo al cien por cien, pero la idea del partido es la que nos une. Olga Louzao tiene muy buenas ideas y muchas ganas de trabajar y habría sido una irresponsabilidad no contar con ella.

-No me dice nada de Bermejo.

-Laureano ha cumplido una etapa en el partido, ha hecho una labor muy importante en el tiempo en que se logró un incremento de la afiliación y agrupaciones, pero en la política hay ciclos para todos.