La Fiscalía propone que los conductores de más de 70 años lleven una M en el coche

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 29/09/2020 20:32 h

¿Son conductores de riesgo los mayores de 70 años? La Fiscalía de Seguridad Vial cree que sí y así lo plantea en la memoria de la Fiscalía General del Estado, en la que se proponen cambios normativos para identificar con facilidad a los conductores de edad avanzada. La propuesta parte del fiscal delegado de seguridad vial de Salamanca, que plantea que los conductores de más de 70 años lleven una M en un lugar visible del coche para que los demás usuarios adopten las medidas de precaución necesarias, al igual que sucede con la L que llevan los conductores noveles.

No piensan lo mismo en la Dirección General de Tráfico, que consideran que esa propuesta de la Fiscalía «no es un asunto prioritario». Fuentes del organismo que regula la circulación en España indican, además, que la señalización de los conductores de edad avanzada «no está en la agenda de la DGT». Tráfico indica también que los conductores mayores no representan un mayor riesgo que otros colectivos.

El fiscal de Salamanca plantea también la realización de una serie de reformas legales para que se modifique la periodicidad de la renovación del permiso de conducir con el fin de que las revisiones psicofísicas sean más frecuentes para los conductores mayores de 70 años. En la actualidad, y tomando como referencia el carné B de coche, el período de validez es de 10 años hasta que el conductor cumple los 65. A partir de ese momento, la frecuencia de las revisiones es de 5 años.

En todo caso, Tráfico recuerda que la validez del permiso depende de la edad, pero de manera muy especial del estado de salud del conductor. De hecho, si durante el reconocimiento psicofísico se detecta alguna enfermedad o deficiencia que es susceptible de agravarse, el período de validez del permiso pude ser menor.

En la misma memoria, la Fiscalía de Seguridad Vial propone también que se modifiquen algunas señales de tráfico por considerarlas machistas. Se refería a los indicadores en los que solo salen pictogramas que identifican a hombres o en los que los varones aparecen destacados en relación a las mujeres.