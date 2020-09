No, el Xacobeo 21 ya no será el mejor de la historia

0

La Voz de Galicia cristóbal ramírez

28/09/2020 05:00 h

El Xacobeo 2021 ya no será el mejor de la historia. Por desgracia. Al fin el presidente Feijoo ha dejado esa desafortunada muletilla. Uno de sus colaboradores ya se había llevado las manos a la cabeza la primera vez que la escuchó. «Como pase algo y luego no quede a la altura, nos daremos el batacazo», se había lamentado. Y acertó, por desgracia, aunque desde luego la Xunta no tiene ni arte ni parte en la caída. El año santo sí tiene que servir -acierta el presidente- como motor de la recuperación en un país como este, generoso en autovías y rácano en empresas saneadas y potentes. También habrá que dejar constancia de la escasa importancia que le dio la oposición al Xacobeo en el pasado debate de investidura. Debe pensar que con la inercia o la magia ya llega.

Las cifras, por los suelos

Las cifras de peregrinos invitan a la depresión, pero es lo que hay. La Xunta hará bien en aprovechar este forzoso impás para llevar a cabo otras acciones de mejora de los caminos. También es buen momento para que los albergues privados -que están sufriendo lo indecible como negocio- replanteen su modelo, algo que debería impulsar el propio Gobierno gallego. Carecen hasta de color corporativo, al menos visible, su presencia en Internet es dispersa y los peregrinos buscan la información en los 63 grupos jacobeos de Facebook.

Falta también el impulso de los gallegos, y un mea culpa colectivo no vendría mal como catarsis. Solo el 6 % de los que obtuvieron la compostela en el 2019 eran gallegos. El país necesita un esfuerzo también en ese sentido: en mover la economía y en mantener la imagen y la marca acudiendo a los Caminos de Santiago.

Más candidatos

La inflación de supuestos caminos de Santiago no para. De ese peso se ha librado el conselleiro Román Rodríguez, y el vicepresidente Rueda hará muy bien en tomar nota de la razonable posición de su antecesor en las responsabilidades jacobeas: ninguna nueva oficialización antes del año santo.

Tomen notan: aspiran a ser declarados jacobeos la Vía Küning (por donde pasaron ¡dos! peregrinos, que se sepa), el Camino da Xeneración Nós, el Camiño de San Rosendo, el Camiño Miñoto-Ribeiro, la Variante Espiritual, el Camiño do Barbanza-A Orixe, el Camiño de Muros e Noia, el de Zas-Brandomil y el del Mar. ¿Quién da más en la subasta para matar la gallina de los huevos de oro?