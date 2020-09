«Venezuela ya no es un sitio para vivir en paz. No estaré tranquila hasta que mis hijos estén aquí»

0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 26/09/2020

Los días se le hacen eternos a Melina Silva de Quinteiro, la viuda del estradense abatido a tiros en una emboscada en la localidad venezolana de Ocumare del Tuy. Melina reside en A Coruña con una hija menor de edad. Otra hija, de 22 años, y un hijo, de 26, están en Venezuela. «Mi esposo estaba allá resolviendo algunas cosas con la intención de instalarnos todos en Galicia en dos años, en cuanto nuestra hija mediana acabase sus estudios universitarios. Teníamos la ilusión de juntar algunos ahorros para montar aquí una pequeña empresa y empezar de nuevo. Pero se nos truncó todo», cuenta Melina Silva.

El marido de Melina, Viberto Quinteiro Pérez, era vicealmirante de la Marina venezolana y se había jubilado hace un año. Fue asesinado el día 7 tras ser conducido a un callejón sin salida cuando se disponía a comprar una camioneta. «Venezuela ya no es un sitio para vivir en paz. Si uno no se muere por estos temas, se muere por la ansiedad o por la falta de medicinas. No hay seguridad. Por eso para mí ahora lo vital es tener a todos mis hijos aquí. No estaré tranquila hasta que no estén aquí», subraya.

El reencuentro de la familia se presenta más complejo de lo que a Melina le gustaría. Antes tendrá que resolverse la investigación sobre el asesinato de su esposo. «Mi hijo ha tenido que dejar a un lado el shock y el dolor y agarrar la batuta para solucionar allá todo lo que hay que solucionar, con la ayuda de un amigo de mi esposo. No es nada fácil. Todo va muy lento. Tiene que hacer muchos trámites y estar encima para que se resuelva el caso y la repatriación del cadáver, pero no hay ni gasolina para ir a la capital...», lamenta. «Mi hija, además, se empecina en acabar sus estudios allá. Dice que a su padre le hubiese gustado y quiere hacerlo como un homenaje póstumo, aunque yo querría que estuviesen aquí cuanto antes», explica.

Entretanto, Melina vive con su hija menor en A Coruña esperando un empleo como agua de mayo. Su contrato temporal como auxiliar de cocina acaba de terminar y la crisis del covid-19 ha puesto muy difíciles las cosas en el sector de la hostelería.

«Mi hijo intentará vender allá lo poco que dejamos para venirse, pero va a estar difícil. La prioridad allá es sobrevivir, no comprar bienes. Aquello es un sinvivir. No se respira. Hay toques de queda. No impuestos por el gobierno, pero sí por malandros y malhechores...», dice Melina.

Entierro en A Estrada

Además de poner a cubierto a sus tres hijos en Galicia y de ver resuelta la investigación para aclarar quién asesinó a su marido, la otra cuestión que le quita el sueño ahora a Melina es la repatriación del cuerpo de Viberto, para poder enterrarlo en el panteón familiar de A Estrada. La inhumación se ha llevado a cabo en Venezuela, a la espera de los resultados de la investigación abierta por el asesinato. «Desde el consulado se están haciendo gestiones para la repatriación», asegura Melina Silva. «Lo haremos, sobre todo, por los padres de Viberto, que han perdido a su único hijo. Su madre me ha dicho que, ya que no lo disfrutó en vida, lo quiere aquí con ella ahora. A mí, que también soy madre, se me salió el corazón. Sé que mientras Dios se lo permita lo va a ir a visitar en el cementerio todos los días de su vida», comenta la viuda.